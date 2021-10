Coach Ajaxamateurs ontslagen na pak slaag

Beeld Ajax

De vernedering was de druppel voor de bestuursraad van Ajax. Le Grand is weggestuurd bij de ploeg uit de derde divisie zaterdag.

De Ajaxamateurs verloren de laatste drie competitiewedstrijden. Door die slechte serie zijn ze met tien punten uit tien wedstrijden afgezakt naar de dertiende plaats, terwijl de selectie dit seizoen nog werd versterkt. Zo werd onder anderen Eyong Enoh, die 149 wedstrijden speelde bij de profs van Ajax, gehaald.

De 53-jarige Le Grand, die als prof voetbalde bij Emmen en PEC Zwolle, was sinds het seizoen 2014-2015 in dienst bij Ajax. Hij was eerst assistent bij het eerste amateurelftal en hoofdtrainer bij het tweede team. Le Grand werd vorig jaar coach van Ajaxamateurs. Het pak slaag van dit weekeinde tegen Sportlust ’46 was niet eens de grootste nederlaag onder leiding van Le Grand. Vorig seizoen werd met liefst 11-0 verloren van Dovo.

Middelbeek vervanger

Assistent-trainer Sander Middelbeek neemt de taken van Le Grand voorlopig over. Hij kan meteen aan de bak. Middelbeek, die in het verleden coach was van JOS Watergraafsmeer, zit donderdagavond op de bank als Ajax in de eerste ronde van de KNVB-beker het opneemt tegen de profs van Cambuur. Het duel op sportpark De Toekomst begint om 18.45 uur. Eerder dit seizoen verloor Cambuur in de Johan Cruijff Arena met 9-0 van de profs van Ajax.

Ajax is niet de enige Amsterdamse amateurploeg die deze week in actie komt in de eerste ronde van het bekertoernooi. AFC speelt woensdagavond om 20.00 uur op sportpark Goed Genoeg tegen de profs van Heerenveen. Heerenveen-trainer Johnny Jansen heeft al laten weten geen spelers te sparen. Dat betekent dat oud-Ajacied Siem de Jong waarschijnlijk in de basis staat tegen AFC. Jansen verwacht een lastige wedstrijd. “Ze hebben gewoon een goede ploeg met veel oud-profspelers. Het zit degelijk in elkaar,” aldus Jansen op de website van de Friese club. “Wij zullen gewoon heel scherp moeten zijn.”