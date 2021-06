Clubicoon Sergio Ramos vertrekt na zestien jaar bij Real Madrid

Sergio Ramos. Beeld EPA

Real houdt donderdag eerst een eerbetoon aan Ramos in aanwezigheid van voorzitter Florentino Perez. Daarna zal er een persconferentie zijn, aldus de club. Ramos trekt de deur van Bernabéu transfervrij achter zich dicht. Hij heeft nog niet bekendgemaakt waar hij komend seizoen gaat spelen.



Ramos speelde sinds 2005 voor Real Madrid. De Madrilenen namen hem destijds over van Sevilla. In zestien seizoenen in Madrid won Ramos alles wat er te winnen viel. Vier keer won Ramos met Real de Champions League en even vaak kroonde Real zich met de verdediger in de gelederen tot wereldkampioen. Verder staan er liefst vijf landstitels, twee keer de Copa del Rey, vier Europese supercups en vier Spaanse supercups op zijn palmares. Hij maakte 101 doelpunten in 671 wedstrijden in alle competities voor Real.



Met Spanje werd de centrale verdediger wereldkampioen in 2010 en Europees kampioen in 2008 en 2012. Ramos is met 180 wedstrijden recordhouder bij het Spaanse elftal. Hij moest zich bij de Spaanse bondscoach Luis Enrique afmelden voor het EK voetbal. De aanvoerder van Spanje is geblesseerd.