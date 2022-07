Clubdirecteuren woedend over verbod onlinegokreclames: ‘Valt niet uit te leggen’

AZ-keeper Hobie Verhulst tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen PEC Zwolle. Professionele voetbalclubs mogen vanaf 2025 niet meer worden gesponsord door onlinegokbedrijven. Beeld Pro Shots / Vincent de Vries

Het klonk allemaal zo veelbelovend voor clubs in eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Na jaren van soebatten werd op 1 oktober 2021 dan eindelijk de markt voor onlinekansspelen gelegaliseerd. Het betekende de inleiding van een tijdperk waarin het gros van de clubs zich verzekerd wist van grote bedragen van onlinegokbedrijven. Maar dat tijdperk blijkt dus van korte duur.

Vrijdag maakte het kabinet bekend dat vanaf 1 januari 2023 geen spotjes voor online gokken meer mogen worden uitgezonden op radio en tv. Vanaf 2024 is sponsoring van programma’s en evenementen verleden tijd. Een jaar later, in 2025, mogen aanbieders van onlinegokspelen ook niet meer prijken op sportshirts. “We voelden dit nieuws natuurlijk al een beetje aankomen,” zegt algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC. “Maar dat maakt de klap niet minder groot. De financiële gevolgen zijn enorm voor clubs.”

Aanzienlijke bedragen

Directeuren laten zich publiekelijk niet uit over de hoogte van de bedragen die ze jaarlijks ontvangen van de aan hun clubs gelieerde onlinegokbedrijven. Feit is dat de bedragen aanzienlijk zijn. In de eredivisie variëren ze van circa 500.000 euro (onderkant eredivisie) tot vijf miljoen euro per seizoen. Voor de Keuken Kampioen Divisie geldt dat de topclubs ongeveer een half miljoen incasseren en de ‘kleintjes’ om en nabij 100.000 euro.

Daarmee wordt meteen de, voor de clubs, ernst van de situatie geschetst, nu ze het vanaf 2025 zonder die inkomsten moeten stellen. “Waar we hadden gehoopt dat we de komende jaren gegarandeerd verzekerd zouden zijn van flinke sommen geld van onze onlinegokpartners, weten we nu dat dit over twee jaar alweer voorbij is,” stelt Van Schaik. “Je kunt je dus voorstellen dat dit veel doet met de ambities van de clubs. Van álle clubs.”

Dat vooruitzicht frustreert de clubdirecteuren. Vooral ook de manier waarop de besluitvorming tot stand is gekomen. Van Schaik: “De overheid heeft jaren nodig gehad om na te denken over de gevolgen die sponsoring van onlinegokbedrijven bij voetbalclubs zouden kunnen hebben. Dan nemen ze de beslissing om het toe te staan dus niet lichtzinnig, zou je denken. Maar nog voor clubs er goed en wel de vruchten van kunnen plukken, verbiedt diezelfde overheid het alweer. Bezint eer ge begint, zou je zeggen. Deze manier van besluitvorming komt heel knullig over.”

Algemeen directeur Jan-Willem van Dop van Go Ahead Eagles onderschrijft de ergernis die leeft bij clubdirecteuren. Zijn club sloot nog niet zo lang geleden een langdurige overeenkomst met een onlinegokpartij. Een lucratieve tweede overeenkomst is aanstaande. “Het is belachelijk wat het kabinet doet, ik heb er geen goed woord voor over,” zegt hij. “Jarenlang zijn Holland Casino en Vriendenloterij partner geweest van de eredivisie. Waarom zouden dat soort staatsbedrijven wél mogen sponsoren en commerciële gokbedrijven niet? Dat is hypocriet.”

Andere geluiden

Er zijn daarentegen ook andere geluiden. Bij FC Dordrecht bijvoorbeeld. Onder leiding van innovatiemanager Leon Vlemmings is de club uit de Keuken Kampioen Divisie bewust nooit in zee gegaan met onlinegokbedrijven. “Wij vinden dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben,” legt de oud-trainer van onder meer Feyenoord uit. “We werken veel samen met de overheid, doen veel met en voor onderwijsinstellingen, leggen in onze beleidsvisie de nadruk op zaken als vitaliteit en energietransitie. Daar passen, vinden we, bepaalde sponsoren wél bij. En andere, zoals gokbedrijven, niet. Ook al beseffen we dat we daarmee inkomsten mislopen. Anderzijds zijn er juist ook bedrijven die zich vanwege ons duidelijke verhaal per se aan ons willen verbinden.”

Namens NEC en Go Ahead Eagles stellen Van Schaik en Van Dop dat zij zich wel degelijk bewust zijn van het ethische dilemma dat aan sponsoring door onlinegokbedrijven kleeft. Op hun beurt hameren zij er echter op dat de partijen waarmee zij een deal hebben gesloten, staan ‘voor een verantwoorde manier van gokken’. “En uiteindelijk zijn het gewoon legale bedrijven,” zegt Van Schaik. “Ze doen niets wat niet mag.”

Sommige andere clubdirecteuren willen nog niet reageren op het besluit van het kabinet. Dit omdat het wetsvoorstel nog moet worden uitgewerkt. En dat ontvangen ze pas volgende week op hun bureau. Vast staat evenwel dat ze zich niet zomaar zullen neerleggen bij het verbod op sponsoring van onlinegokbedrijven. Mogelijk wordt de stap gezet naar de Europese Commissie in Brussel. Die zal dan uitspraak moeten doen of de beslissing van het kabinet rechtsgeldig is.