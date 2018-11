Clubarts die Nouri behandelde weg bij Ajax

Dat vertelde algemeen directeur Edwin van der Sar op de aandeelhoudersvergadering van Ajax.



De Winter was al op non-actief gesteld nadat Ajax de volledige aansprakelijkheid op zich had genomen over de gebrekkige behandeling van Nouri. De arts voerde de reanimatie uit op het veld en Van der Sar erkende dat daar fouten zijn gemaakt.



Herstel

Een nieuw onderzoek geïnitieerd door Ajax leidde in juni van dit jaar tot nieuwe inzichten rond de gebeurtenissen waardoor de club de volledige aansprakelijkheid op zich nam. Nouri liep door het incident ernstige hersenschade op, kans op herstel van de cruciale hersenfuncties is nihil.



Nouri kwam op 8 juli 2017 als invaller in een oefenduel met Werder Bremen op het veld. Kort daarna zakte hij in elkaar. Langdurige medische hulp volgde.



Momenteel verblijft Nouri in een zorginstelling waar 24 uur per dag een familielid aanwezig is. Nouri kan zelfstandig ademen en zijn familie liet eerder weten dat hij soms glimlacht en met de ogen knippert