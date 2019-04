CL-debutant Ekkelenkamp: 'Ronaldo moest neer'

Ronaldo moest neer. Hij mocht niet nog een keer scoren CL-debutant Jurgen Ekkelenkamp

Ekkelenkamp viel nog een keer op toen hij in blessuretijd niemand minder dan Cristiano Ronaldo naar de grond werkte. "Ik moest die counter eruit halen. Ronaldo moest neer. Natuurlijk maakt het dan niet uit dat het om Ronaldo gaat. Ik dacht alleen, hij mag niet nog een keer scoren", aldus de middenvelder die wel een gele kaart kreeg.



Goed gespeeld

"Ik denk dat we het goed hebben aangepakt," zei aanvoerder Matthijs de Ligt na de wedstrijd bij Veronica. "Alleen jammer van die tegentreffer vlak voor rust."



Juventus kwam in de 45ste minuut op voorsprong door Cristiano Ronaldo. "Dat terwijl er voor ons eigenlijk niets aan de hand was," vervolgde De Ligt. "Zij kregen misschien een paar kansjes, maar waren niet echt gevaarlijk. Wij speelden de bal rond en wachtten tot er een 'gaatje' kwam. Voorzetten geven tegen deze ploeg heeft geen zin. We deden dat goed en kregen op deze manier ook wel de mogelijkheden."



"Ajax heeft veel potentie," vervolgde De Ligt. "Vooral in de Champions League komt dat er heel goed uit. We staan niet voor niets in de kwartfinale. Nu weten we dat we in de tweede wedstrijd alles moeten geven. In Turijn is Juventus heel sterk, dat is bij iedereen bekend."



Teleurstelling

Lasse Schöne was na de wedstrijd vooral teleurgesteld. Hij vond dat er meer in had gezeten. "Natuurlijk is Juventus een heel goede ploeg", besefte de Deense middenvelder. "En Ronaldo maakt het enige kansje dat hij krijgt. Maar wij waren in mijn ogen sterker. Dan moet je eigenlijk winnen. Helaas is het anders gelopen. Op dit niveau krijg je niet veel kansen. Dan moet je zorgvuldig zijn."



Schöne ziet dinsdag wel kansen voor Ajax in de return in Turijn. "Wij hebben ons dit seizoen in Europa in bijna alle uitwedstrijden laten zien", doelde hij op ontmoetingen op vreemde bodem met Benfica, Bayern München en Real Madrid. "Ik geef ons best een goede kans om door te gaan naar de halve finales. Ja, dat meen ik echt."



Trotse Veltman

Joël Veltman besefte tijdens de wedstrijd waarom hij zich bijna tien maanden lang in zijn eentje in het zweet heeft gewerkt om te herstellen van een zware knieblessure. "Hier doe je het allemaal voor", zei hij. "Voetballen in zo'n ambiance tegen een tegenstander van formaat."