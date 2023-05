City-Real was een vlammend betoog voor het verlagen van de pensioengerechtigde leeftijd

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 9 voor Kyle Walker

Je kunt van alles opmerken over die tweede halve finale in de Champions League, bijvoorbeeld dat het een einde van een tijdperk was. En dat Ancelotti, een van de beste coaches ter wereld, langs de lijn tegen zijn eigen wanhoop schreeuwde. Ondanks het inpassen van Camavinga, Valverde, Rodrygo en Tchouaméni heeft hij te laat doorgeselecteerd. Welke tactiek Guardiola ook zou hebben verzonnen, hij zou altijd hebben gewonnen, want Kroos en Modric lagen woensdagavond in Manchester naast elkaar op het sterfbed van hun voetbalcarrière. Met nog één adrenalinestoot schoot Kroos een klassieke Kroosbal op de lat, maar het was de plotselinge energie die je soms ziet in de laatste fase van een terminale patiënt. Beide middenvelders werden voortijdig gewisseld. Het was te laat.

Ancelotti moet iets hebben gedacht als: ben ik er toch ingetuind, in die valkuil van mijn loyaliteit. Tegen dit verval is geen jeugd opgewassen. Camavinga leek tegen Bernardo Silva een in het bos verdwaald hert. Maar waar waren Kroos en Modric als Silva naar binnen flitste? Moest Camavinga Walker dan niet opvangen aan de zijkant? Hij was zo goed begonnen. Silva liet al in de tweede minuut een bal onder zijn voet doorgaan. Even later vernietigde Camavinga zijn tegenstander zo snoeihard dat heel City om een vrije trap brulde en de Poolse scheidsrechter Haaland stond uit te schelden. ‘Maul halten du,’ zo zag het eruit.

In de achtste minuut was Silva twee keer gedwongen Camavinga te schoppen. Twee keer een free kick voor Madrid. Maar als de Portugees naar binnen vloog, stonden Kroos en Modric verderop nog uit te hijgen. Neem de snelle Vinicius. Je kunt nog zo snel zijn, de basis van die snelheid is het vertrouwen in wat je doet na de explosie. Twee keer miste de 22-jarige dat vertrouwen en twee keer haalde een 32-jarige hem in: Kyle Walker pakte Vinicus naar believen de bal af.

Ik zag op de site van VI een analyse waarin een vondst van Guardiola werd bejubeld. Centrale verdediger John Stones schoof door naar het middenveld. Alsof tactiek er hier toe deed. Alsof Stones niet al sinds begin april op het middenveld staat opgesteld. Manchester City-Real Madrid was geen tactisch gevecht, het was een vlammend betoog voor het verlagen van de pensioengerechtigde leeftijd. We hebben genoten zo lang het duurde.

Kyle Walker. Beeld REUTERS/Carl Recine

Een 8 voor Pantelis Hatzidiakos

Het was goed dat Hatzidiakos zich durfde uit te spreken tegen het vermomde tuig dat de tribune in Alkmaar aanviel waar familie van de West Hamspelers zat. Lafaards durven hun gezicht niet te laten zien. Het gaat niet goed hier. Ik heb het niet alleen over voetbal. Er is sprake van een machtsvacuüm waar fascisten in springen, want dat is wat fascisten doen. Dat die man van Farmers Defence Force niet is opgepakt na zijn dreigementen, is een voorbeeld van bestuurlijke leegte. Bivakmutsen horen niet op een voetbaltribune. Als ze die kans krijgen, pakken ze hem. Declan Rice liet gewettigd machtsvertoon zien toen hij na een halfuur Van Brederode tackelde en de bal veroverde. Dat was het verschil tussen West Ham en AZ.

Pantelis Hatzidiakos (l) en West Hams Declan Rice. Beeld anp/ED VAN DE POL

Een 4 voor José Mourinho

Leverkusen schoot 23 keer, Roma 1 keer. Mourinho ging door. Dit soort voetbal zou moeten worden gespeeld met bivakmutsen op. Het is fuckyouvoetbal, cynisme van de bovenste plank. Mourinho staat erbij te lachen.

José Mourinho. Beeld REUTERS/Thilo Schmuelgen

