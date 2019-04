City of Spurs, wat kan Ajax verwachten?

Manchester City is misschien wel de beste ploeg van dit moment in Europa. De ploeg van Pep Guardiola is verwikkeld in een titelrace met Liverpool en staat bekend om het aanvallende en aantrekkelijke voetbal.



Daar is een duidelijk gelijkenis met Ajax te vinden. Niet geheel toevallig dat Pep Guardiola en Erik ten Hag tussen 2013 en 2015 bij Bayern München samenwerkten. De speelstijl kent veel gelijkenissen: bij balverlies meteen druk op de bal zetten, aanvallen door het centrum en teruggetrokken lage voorzetten in plaats van hoge ballen van de zijkant.



Topclub

Wanneer Manchester City de 1-0-achterstand op Tottenham Hotspur recht weet te zetten, treft Ajax na Real Madrid en Juventus in ieder geval weer een topfavoriet voor de eindzege in de Champions League.



In het seizoen 2012-2013 troffen Manchester City en Ajax elkaar twee keer in de Europa League. In Amsterdam werd het 3-1, op Britse bodem 2-2. Lasse Schöne en Daley Blind droegen destijds ook het Ajaxshirt.