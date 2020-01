Circus Zlatan zet de tent op in Milaan

Overweldigende belangstelling tijdens de perspresentatie van Zlatan Ibrahimovic, de nieuwe nummer 21 van AC Milan. Beeld AFP

‘Ik kwam, ik zag, ik overwon.’ Met die woorden nam Zlatan Ibrahimovic weken terug op sociale media afscheid van Los Angeles Galaxy. Een gelikte fotobewerking erbij van Ibrahimovic met gespreide armen op een berg met uitzicht op Los Angeles. “Ga nu maar weer honkbal kijken,” grapte hij nog even naar Amerikaanse voetbalfans.

Zo hebben we de Zweed leren kennen, vermakelijk op alle fronten. Met zelfvertrouwen op een niet eerder vertoond niveau, maar – en dat rechtvaardigt zijn houding – hij laat het sportief dan ook zelden afweten. Na een prachtige carrière in Europa haalde hij ook in Los Angeles met spectaculaire goals gewoon weer de headlines.

Na zijn Amerikaanse droom was de grote vraag: wat nu? Een afscheid bij ‘zijn’ Malmö FF leek het meest voor de hand te liggen, maar in plaats daarvan werd hij mede-eigenaar van een sportieve concurrent van Malmö, Hammarby IF. Zlatan had sportief zijn zinnen op iets heel anders gezet: een laatste, grote uitdaging.

Gisteren werd hij bij AC Milan voorgesteld aan de pers, opnieuw. Circus Zlatan is terug in de hoofdstad van Lombardije. Van 2010 tot 2012 speelde de Zweedse spits al voor de club waarmee hij in 2011 kampioen werd – vlak voor de Juventushegemonie in de Italiaanse voetbalcompetitie.

Adrenaline

Het eens zo machtige AC Milan is nu een worstelende middenmoter in de Serie A. Vlak voor de winterstop kreeg de club nog met liefst 5-0 klop van Atalanta Bergamo, de club van Hans Hateboer en Marten de Roon. Maandag hervat Milan de competitie tegen Sampdoria en Ibrahimovic heeft zijn zinnen gezet op een plek bij de selectie. Het mag duidelijk zijn dat hij niet naar ­Milaan is gekomen om nog even te cashen en van zijn heldenstatus in de hoofdstad te genieten. “Ik was op zoek naar een aanbieding die me adrenaline zou geven,” vertelde hij gisteren in een voor zijn doen ingetogen perspraatje. “Op deze leeftijd speel je niet meer voor het geld. Ik heb niet veel 38-jarige voetballers zien terugkeren naar AC Milan, een van de grootste clubs ter wereld. Ik kom de club helpen, want het moet veel beter.”

Ibrahimovic tekende donderdag een contract tot het einde van het seizoen, met een optie voor een nieuw jaar. De Zweed wil spotten met alle voetbalwetten: dat iemand van zijn leeftijd nog altijd een ster kan zijn in een topcompetitie. Hij weet zelf best dat dit moeilijk wordt. “Als het goed gaat, wil ik zeker blijven. Deze zes maanden zullen cruciaal zijn om te zien of ik in vorm ben en nog resultaten kan brengen voor AC Milan. Als ik dat niet kan, ben ik in de zomer weg en blijf ik hier niet hangen voor het geld. Dat interesseert me niet.”

Halfgod

De Serie A is met de komst van Ibrahimovic nog meer een competitie geworden waar supersterren op leeftijd hun heil zoeken. Toch wil de spits niets weten van een concurrentiestrijd met Cristiano Ronaldo, de 35-jarige aanvaller van Juventus. Waar Ronaldo nog geregeld zijn waarde bewijst voor Juventus, moet dat bij Ibrahimovic nog blijken.

Als hem dat lukt, reken maar dat de wereld dat dan zal weten. Hij zal zichzelf, met behulp van zijn mediateam, nog meer de status van halfgod aanmeten. Maar bovenal zou het zeer bijzonder zijn als een spits van 38 jaar oud het voor elkaar krijgt om in ­Milaan opnieuw te schitteren.