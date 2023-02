Circus Champions League opent zijn deuren weer: tien zaken om op te letten

Wie gaat er naast pingeldoos Khvicha Kvaratskhelia dit seizoen kleur geven aan de Champions League? Beeld Getty Images

1. Wie kan Engeland uitdagen?

In de laatste vijf Champions Leaguefinales stond vier keer een Engelse club. In zowel 2019 als 2021 was er zelfs een volledig Engels affiche. Nu zijn Manchester City, Liverpool, Spurs en Chelsea erbij in de achtste finale. Daarmee hebben álle Engelse deelnemers de knock-outfase bereikt. Dat is voor de vijfde keer in zes jaar.

Het zegt alles over hoe de Premier League de Champions League domineert. Voor concurrentie zorgen nog een paar clubs uit andere landen die dapper weerstand bieden, Bayern München voorop. En iedereen die van voetbal houdt, is benieuwd naar Napoli. De koploper van de Serie A is misschien wel de best voetballende ploeg van Europa op dit moment.

Napoli treft in de achtste finale Eintracht Frankfurt en Bayern trapt vanavond al meteen af tegen Paris Saint-Germain. Op papier is de Franse kampioen ook een uitdager, maar in Parijs is het hommeles. PSG presteert pover en Neymar clashte zaterdag na de 3-1 nederlaag bij AS Monaco openlijk met diverse ploeggenoten en technisch directeur Luis Campos. Kylian Mbappé en Lionel Messi waren de afgelopen weken geblesseerd. Ze lijken net weer fit voor de komst van Bayern.

2. De opmars van jonge dribbelaars

Voor Ajax was hij twee keer een plaag in de poulefase, al moeten zelfs verstokte Ajaxfans stiekem van hem hebben genoten. Khvicha Kvaratskhelia is niet de enige pingeldoos die kleur geeft aan de CL. Een van de trends dit seizoen is de opmars van de jonge dribbelaars. De gemiddelde leeftijd in de CL is ongeveer 26 jaar. Maar in de top 10 van spelers die de meeste dribbels inzetten, staan veel voetballers die (flink) jonger zijn. Ze spelen ook nog lang niet allemaal bij de Manchester City’s en Real Madrids van deze wereld en komen ook uit ‘kleine’ voetballanden.

In de knock-outfase is naast Kvaratskhelia (een Georgiër) bijvoorbeeld ook Rafael Leão (AC Milan en Portugal) er nog bij, net als de Canadees Tajon Buchanan van Club Brugge. Oekraïner Mykhailo Mudryk blonk voor de winterstop uit bij Sjachtar Donetsk, maar hij is overgestapt naar Chelsea. Jude Bellingham (19 jaar, Borussia Dortmund en Engeland) is de volgende speler om wie de top van Europa komende zomer gaat vechten. Dortmund zet in op een transferprijs van zo’n 120 miljoen euro.

3. Welke Nederlandse verdediger wint de CL?

Geen Nederlandse club bij de laatste zestien, wel landgenoten in buitenlandse dienst. En nu al is duidelijk: áls er een international van Nederland dit jaar de cup met de grote oren wint, moet het haast wel een verdediger zijn. Virgil van Dijk, Nathan Aké, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries en Daley Blind speelden met Oranje het WK. Bjorn Meijer is linksback bij Club Brugge. Aanvallers die bondscoach Ronald Koeman kan scouten in de knock-outfase zijn er amper: alleen Cody Gakpo en Noa Lang zijn basiskrachten bij Liverpool en Club Brugge. Verder de bankzitters/invallers Donyell Malen en Arnaut Danjuma bij Borussia Dortmund en Tottenham Hotspur.

Als er een international van Nederland dit jaar de cup met de grote oren wint, moet het haast wel een verdediger zijn. Maakt Matthijs de Ligt met Bayern een kans? Beeld Getty Images

4. Argentinië, wereldkampioen met weinig CL-sterren

Natuurlijk is er Lionel Messi. En Enzo Fernández. Maar over de hele linie valt op: kersvers wereldkampioen Argentinië heeft maar weinig spelers in de Champions League na de winterstop. Het gaat om slechts zes van de zeventien man die minuten maakten in de WK-finale tegen Frankrijk.

WK-winnaars zoals keeper Emiliano Martínez, linksback Nicolás Tagliafico en middenvelder Alexis Mac Allister staan onder contract bij Aston Villa, Olympique Lyon en Brighton, clubs die niet eens Europees voetbal spelen. Databureau Nielsen’s Gracenote becijferde dat Argentinië slechts elfde staat op de lijst van landen met meeste basisspelers in de CL dit jaar. Het maakt maar weer eens duidelijk dat je niet de beste individuele spelers nodig hebt om iets te winnen, maar het beste team.

5. Uit Spanje is alleen Real Madrid nog over

Tegenover de grote Engelse inbreng steekt die van Spanje schril af. Alleen Real Madrid is er nog bij na de winter, de slechtste score voor Spanje sinds de Champions League uit 32 teams bestaat (1999/2000). Javier Tebas, de baas van La Liga, haalde laatst hard uit naar de Engelse clubs. Die opereren volgens hem in een ‘gedopeerde markt’. “Je kon dat duidelijk zien afgelopen winter. Het is een competitie die de afgelopen jaren miljarden euro’s verlies heeft geleden. Dat wordt allemaal gefinancierd met geld van mecenassen, vooral Amerikaanse investeerders.” Tebas zei ook: “In de Premier League lopen goede voetballers, toch spelen de meeste sterren nog steeds in La Liga.” Leuk in deze polemiek: Liverpool - Real Madrid, de CL-finale van vorig jaar, is nu een achtste finale.

6. Warren Zaïre-Emery

Hij is pas 16 jaar en komt uit de Parijse voorstad Montreuil. Hij werd geboren in het jaar dat Zinédine Zidane zijn beruchte kopstoot uitdeelde in de WK-finale Italië - Frankrijk. Warren Zaïre-Emery is een naam die u nu al mag onthouden. De tienersensatie van Paris Saint-Germain geldt als ’s werelds grootste talent uit de lichting 2006 en is ook de eerste speler uit dat jaar die al minuten heeft gemaakt in de CL.

Zaterdag scoorde de box-to-box-middenvelder nog voor PSG tegen Monaco. Vandaag kan hij ook zomaar speeltijd krijgen tegen Bayern. En hij is niet alleen: uit de opleiding van PSG krijgt momenteel een rits tienertalenten speeltijd. Allen zijn geboren en getogen in Parijs, onder wie ook Ethan Mbappé, de 16-jarige broer van Kylian.

7. De coëfficiëntenstrijd met Portugal

Nederland is dicht bij een tweede rechtstreeks ticket voor het hoofdtoernooi van de CL. Alleen Portugal kan dat de komende maanden nog verhinderen, al wordt dat zeer lastig voor ze. Dat Portugal nog twee clubs overheeft in de CL (Benfica en FC Porto), is voor Nederland (nul teams) geen nadeel, want elke zege levert evenveel punten op als in de Europa League en de Conference League. Op die podia heeft Nederland Ajax, Feyenoord, PSV en AZ tegenover alleen Sporting Lissabon en Sporting Braga uit Portugal.

Bovendien is de kans op een nederlaag van Benfica en Porto in de sterke Champions League groter. Én relevant: door Portugal binnengesleepte punten worden door zes gedeeld, omdat zij met zes clubs aan het Europese seizoen begonnen. Nederland deelt behaalde punten door vijf.

8. ‘Je moet schieten, anders kun je niet scoren’

Met 304 goals is dit voorlopig een zeer productief seizoen. In de historie telden slechts twee seizoenen meer doelpunten in de poulefase, aldus databureau Gracenote. Vooral populair zijn schoten op doel van binnen het strafschopgebied. Een CL-duel kent nu gemiddeld vijf van dergelijke schoten méér dan 13 jaar geleden toen databureau’s dat gingen bijhouden. Johan Cruijff zei het al: “Je moet schieten, anders kun je niet scoren.”



9. Komt Karim Benzema nog van de nul af?

304 treffers dus al dit seizoen, maar wie nog níét scoorde, is Karim Benzema. Vorig seizoen leidde hij Real Madrid bijna persoonlijk naar de Champions Leaguebeker. Hij werd topscorer met 15 goals. Nu staat Benzema na vier duels nog droog en leiden Kylian Mbappé en Mohamed Salah het schuttersklassement met ieder zeven goals.

10. Finale in Istanboel zal extra emoties oproepen

De humanitaire ramp en de rouw na de aardbevingen in Turkije is groot. Dat gaat nog impact hebben straks in juni, als uitgerekend Turkije de finale van de Champions League organiseert. Het Atatürk Stadion in Istanboel is de locatie. Vooralsnog zijn er geen signalen dat het anders wordt.