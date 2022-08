Cillessen sprak met Van Gaal voor terugkeer bij NEC: ‘WK is het doel’

Jasper Cillessen: 'De coronajaren hebben er wel ingehakt. Als je de nodige blessures hebt zit je behoorlijk alleen in het buitenland.' Beeld Pro Shots/Stefan Koops

“Het WK is een van mijn grote doelstellingen dit jaar,” zei de 63-voudig international. “Het is fijn dat ik bij NEC elke week een kans krijg. En omdat het hier een vertrouwde omgeving voor mij is, heb ik geen aanpassingsperiode. Dat maakt het een stuk makkelijker.”

Het missen van het EK vorig jaar is ‘nog een vervelend puntje’, bekende Cillessen. Hij was vlak voor het eindtoernooi besmet geraakt met het coronavirus, waarna de toenmalige bondscoach Frank de Boer hem niet opnam in zijn definitieve selectie. Cillessen speelde in juni tegen België zijn eerste interland van dit kalenderjaar.

Om Cillessen over te halen naar Nijmegen terug te keren kwam geldschieter Marcel Boekhoorn naar Valencia, waar Cillessen voetbalde en woonde. “We hebben gezellig samen geluncht en leuk over dingen gesproken, maar nauwelijks over zaken.” De ambitie van Boekhoorn om met NEC Europees voetbal te gaan spelen, sprak Cillessen ‘enorm’ aan. “Daar heb ik veel zin in. Ik heb er 100 procent vertrouwen in dat de club in een goede situatie zit en kan meedoen om Europees voetbal.”

Ongeregeldheden

Uiteindelijk was zijn privéleven de belangrijkste reden voor de 33-jarige Cillessen, die in Nijmegen een contract voor drie seizoenen heeft getekend, om voor NEC te kiezen.

“Ik wilde terug naar Nederland, dicht bij vrienden en familie. De coronajaren hebben er wel ingehakt. Als je de nodige blessures hebt zit je behoorlijk alleen in het buitenland. Het maakt het privé gezien toch wel beter om op twintig minuten van Groesbeek te zitten – op dat vlak was er geen betere optie dan NEC.” Cillessen heeft nog veel familie en vrienden in Groesbeek, zijn geboorteplaats vlakbij Nijmegen.

Cillessen brak door bij NEC en verhuisde in 2011 naar Ajax. Sinds 2016 speelde hij in Spanje; eerst bij FC Barcelona en de afgelopen drie jaar bij Valencia. Het contract van de keeper bij Valencia liep nog een jaar door. Bij het afwikkelen van de laatste details voor zijn vertrek uit Spanje kwamen nog wat ‘ongeregeldheden’ kijken tussen zijn zaakwaarnemer en Valencia. “Dat liep dusdanig hoog op dat het geen prettige situatie meer was,” aldus Cillessen.