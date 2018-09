Christian Poulsen terug bij Ajax als stagiair

Dinsdagmiddag sloot de oud-middenvelder voor het eerst aan bij de training op de Toekomst, ter voorbereiding op het duel met AEK Athene in de groepsfase van de Champions League. Hij zal enkele dagen per week aan de slag gaan bij Ajax.



De oud-voetballer van onder meer Juventus, Sevilla en Schalke 04 kwam in 2012 naar Ajax en speelde twee seizoenen voor de club. Onder trainer Frank de Boer werd hij tweemaal landskampioen. Na zijn vertrek uit Amsterdam speelde hij nog een enkel seizoen voor FC Kopenhagen.



Tegen Het Parool zei Poulsen in 2017 al dat hij was begonnen aan de op een na hoogste trainerscursus. Hij gaf destijds individuele trainingen aan voornamelijk jonge talenten bij B93, een tweededivisieclub uit Kopenhagen. "Maar ik heb mezelf geen doel gesteld. Niet in de zin van: over vier jaar wil ik als trainer op het hoogste niveau werken."