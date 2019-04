Christian Eriksen ging niet naar Feyenoord, maar naar Ajax

Thomas Eriksen zegt niet te weten wat Ajax voor zijn zoon heeft betaald aan Odense (ongeveer één miljoen euro). En hij weet ook niet waarom Feyenoord zich terugtrok. "Misschien omdat ze geen geld hadden?"



Vader en zoon Eriksen zagen de stap naar een grote club in de Nederlandse eredivisie als de meest ideale, hoewel Christian bij Odense nog nooit in het eerste elftal had gespeeld. Was dat niet veel logischer geweest om éérst op het hoogste niveau in Denemarken te debuteren?



Thomas Eriksen schudt van nee. "Denemarken heeft geen voetbalcultuur waarin jongens van zeventien, achttien jaar voor de leeuwen worden gegooid. Hier moet je vaak heel lang wachten op je beurt. Die tijd is veel te kostbaar. Hij was de tijd juist altijd een paar stappen voor. Christian was te goed om in Denemarken te spelen."



Litmanen

De groeibriljant kon gaan waarheen hij maar wilde. "Als jullie voor het geld kiezen, ga dan naar Spanje of Engeland," hield Olsen de ouders voor. "Als je de beste opleiding wil, ga dan naar Ajax. In Nederland is minder geld, maar daar doen ze alles om de jeugd beter te maken."



Dat Ajax zeven jaar lang geen kampioen werd, maakte zijn verhaal niet minder overtuigend. "Iedereen weet hoe het Jari Litmanen en Zlatan Ibrahimovic is vergaan."



De familie Eriksen nam op verzoek van Ajax een kijkje in de Arena en op De Toekomst en was onder de indruk van de warme ontvangst. Olsen was er dat weekeinde bij.



"Danny Blind stond ons op Schiphol op te wachten en hij heeft Christian en zijn ouders twee dagen vergezeld. Voor ouders is het belangrijk dat als ze hun kind van zestien naar het buitenland laten gaan, dat ze daar een goed gevoel bij hebben. Blind wekt dat vertrouwen, zowel bij de ouders als bij de jongens."



Dat weekendje Amsterdam voelde als thuiskomen, zegt Thomas Eriksen. "De Nederlandse en Deense cultuur lijken erg op elkaar."



Hij en zijn vrouw Dorthe zagen er niet tegenop om hun zoon naar Nederland te laten gaan. "Christian is een intelligente, verantwoordelijke en sociale jongen," zegt zijn vader. "Hij sprak altijd heel open over zijn doel om profvoetballer te worden en wat hij daarvoor over had. Het was waarschijnlijk moeilijker geweest om hem tegen te houden. Hij had dit allemaal in zijn hoofd zitten."



Schaal

Al gaat het voetballeven soms sneller dan Christian Eriksen kan bevatten. In januari 2010 maakte hij zijn debuut voor Ajax, in de zomer van dat jaar ging hij met Denemarken mee naar het WK. In 2011, onder Frank de Boer, werd hij basisspeler bij Ajax en twee maanden geleden hielp hij zijn club aan de dertigste landstitel.



Hij stond glunderend met de kampioensschaal in zijn handen, met naast zich landgenoot Nicolai Boilesen (19). De jonge linksback, afkomstig van Brøndby, was dezelfde weg gegaan als Eriksen: een rondgang langs de Europese topclubs, neergestreken op De Toekomst en door De Boer snel overgeheveld naar de Arena.



Olsen: "Nicolai sprak met Christian en Christian zei: je moet naar Ajax komen. Zo ging dat de laatste keer ook met Viktor Fischer toen we in Amsterdam waren. Fischer is zestien jaar en geldt als het grootste talent in Scandinavië. Hij ziet hoe het Eriksen en Boilesen bij Ajax vergaat en dat is van grote invloed op zijn keuze."



Waar Ajax een grote aantrekkingskracht heeft op Deense spelers, daar heeft het Engelse voetbal een zuigende werking op talenten van Feyenoord. Dit voorjaar vertrok Karim Rekik (16) naar Manchester City en Nathan Ake (15) naar Chelsea. Olsen schudt mismoedig zijn hoofd. "Die jongens kunnen bij Feyenoord als voetballer volwassen worden en toch gaan ze weg. Dat moet een kwestie van geld zijn. Ik kan niets anders bedenken."



Het is goed om geld te hebben, zegt Thomas Eriksen, die in het dagelijks leven werkt voor een bedrijf dat handelt in auto-onderdelen. "Maar wij vonden het veel belangrijker dat ons gewone leventje gewoon doorging toen Christian naar Ajax ging. Wij bleven met onze dochter in Middelfart wonen en Christian heeft de eerste anderhalf jaar in een goed gastgezin gezeten in Almere. Hij heeft nu een eigen appartement, maar als ik voor een wedstrijd in Amsterdam ben, ga ik nog geregeld langs bij zijn gastouders."



Geruststellend

En Thomas Eriksen is meestal om de veertien dagen in Amsterdam. "Ik rijd vrijdag na mijn werk weg en ben dan zondagavond weer terug." Hij zag zijn zoon op 15 mei schitteren in de kampioenswedstrijd van Ajax. Hij was bij de huldiging op het Museumplein. "Toen vond ik Christian ineens weer erg klein. Maar dat kwam ook omdat we helemaal achteraan stonden."



De ogen van vader Eriksen glimmen. "Christian blijft nog wel een jaartje bij Ajax," zegt hij. Die woorden zijn ongetwijfeld geruststellend bedoeld voor de voetballiefhebbers in Amsterdam, maar 'een jaartje' is wel erg kort. Aan de andere kant geeft dat exact aan waar Ajax internationaal staat: een opleidingsclub met het allerhoogste certificaat voor talenten die de tijd altijd een paar stappen voor willen blijven.



