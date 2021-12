Chinees coronaregime rondom Winterspelen baart NOC*NSF zorgen

Bing Dwen Dwen en Shuey Rhon Rhon zijn de mascottes van de Winterspelen in Peking. Beeld ANP / AFP

Olympische sporters kriskras in een vliegtuig met journalisten en toeristen, dat gaat niet meer gebeuren. TeamNL vliegt vanaf eind januari met twee charters van KLM rechtstreeks naar Peking. Voor en achter de sporters worden twee rijen leeg gehouden.

NOC*NSF en de luchtvaartmaatschappij hebben lessen getrokken uit de Spelen van afgelopen zomer. Daar testten acht Nederlanders positief: vier sporters, drie begeleiders en een journalist. Zeven van hen zaten op dezelfde vlucht naar Tokio. Het KLM-personeel bleek voor vertrek niet getest en aan boord was er van clustering geen sprake.

“We hadden het voor Tokio ook graag anders willen organiseren, zonder regulier publiek op de vlucht, maar dat was niet te betalen,” zegt Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF. Omdat China de grenzen dichthoudt en deze vliegtuigen alleen geaccrediteerde mensen mogen vervoeren, is dat probleem opgelost. “We hebben nu zelf de regie over de vlucht.”

De bron van de besmettingen is nooit achterhaald, zegt Hendriks. “We hebben uit Japan alleen gehoord dat het ging om de deltavariant, die in Nederland is opgelopen. Meer informatie krijgen we niet.” Geruchten dat een Japanse burger, door atleten aan boord veelvuldig hoestend gezien en gehoord, direct bij aankomst in Tokio als enige positief is getest, kunnen daardoor niet worden bevestigd en ook niet worden ontkracht.

Onbekend regime

“In de evaluatie hebben we wel gezien dat atleten bij het afscheid rond de incheckbalie op Schiphol de regels rond 1,5 meter afstand en mondkapjes niet hebben gehandhaafd. Dat zal dit keer gedisciplineerder moeten. In Tokio was ongeveer 85 procent van de hele internationale olympische familie gevaccineerd, in Peking is dat 100 procent. Dus we hopen dat het beter gaat, maar het risico op besmetting is nooit nul.”

De coronagevallen in Tokio belandden in een quarantainehotel met strenge regels, kleine kamers, slecht eten en gesloten ramen. Hendriks: “Ondanks herhaaldelijke verzoeken van het IOC en meerdere nationale comités hebben we de quarantainesituatie in Tokio vooraf nooit kunnen bekijken. Het regime kenden wij niet, we wisten niet eens om welk hotel het ging.” Dat geldt voor Peking tot dusver ook. “We begrijpen nu dat het quarantainehotel vier sterren heeft, dat de ramen er open kunnen en dat wij de atleten mogen bezoeken.”

Grote zorgen heeft NOC*NSF om de zogeheten close contacts, mensen die bij coronagevallen in de buurt zijn geweest. Daarvoor geldt namelijk hetzelfde protocol als voor de positief getesten. “Ook zij belanden in een isolatie-unit, moeten alleen eten et cetera. Dat is voor het mentale welzijn van sporters een slecht plan en ons inziens ook niet nodig. In Tokio lag het totaal aantal positieve tests uiteindelijk op 0,006 procent. Hopelijk hebben wij, met het IOC samen, die boodschap bij Peking kunnen overbrengen. Close contacts moeten onder voorwaarden gewoon in het olympisch dorp kunnen blijven. Anders lopen we het risico dat gezonde sporters niet kunnen deelnemen aan de Spelen. Een onwenselijke situatie.”

Onderhandeling

Alleen asymptomatische coronagevallen komen in het hotel. Wie klachten heeft, gaat rechtstreeks naar het ziekenhuis. Na twee negatieve tests mag iemand uit quarantaine. “Dat kan al na drie dagen, in theorie, maar het kan ook heel lang duren. Ook daarover zijn we nog in onderhandeling. De coronamaatregelen zijn in China nog vele malen strenger dan in Japan. En die vonden we al erg stevig.”

Een ander punt van aandacht zijn atleten of stafleden die recentelijk hersteld zijn van corona, maar incidenteel alsnog positief testen vanwege virusrestanten in het lichaam. “Die proberen we de komende weken nog frequenter te testen, om een profiel op te bouwen.”

Hendriks geeft aan dat overleg met het kabinet heeft opgeleverd dat er boosterprikken beschikbaar zijn voor TeamNL. “Net als vorige keer, zonder daarmee kwetsbare groepen in de weg te zitten.”