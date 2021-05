Chelsea klopt Real en staat na negen jaar weer in finale CL

Chelsea klopt Real Madrid en staat na negen jaar weer in finale van de Champions League. Beeld EPA

Chelsea treft zaterdag 29 mei Manchester City tijdens de finale in Istanbul. Manchester United en Arsenal kunnen er donderdag voor zorgen dat ook de eindstrijd van de Europa League tussen twee Engelse clubs gaat.

Het is voor trainer Thomas Tuchel zijn tweede achtereenvolgende finale in de Champions League. Vorig seizoen moest hij met Paris Saint-Germain de beker aan Bayern München laten. Bij de Franse club werd hij in december ontslagen, waarna hij een maand later bij Chelsea Frank Lampard opvolgde.