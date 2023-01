Chelsea heeft Edson Álvarez helemaal niet meer nodig

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 9 voor Jasper Cillessen

Wat als Taylor die niet-te-missen kansen wel had benut? Wat als Tannane geen vrije trap had gekregen voor een schwalbe? Wat als het schot van Klaassen in de 80ste minuut er was in gegaan? De hele ‘wat als’-tirade kon in de prullenbak bij het fantastische keepen van Cillessen, de provinciaal die grootstedelijk zo vaak in de maling is genomen. Hij pakte een punt voor NEC, een punt vooral van Álvarez, die twee keer onhoudbaar inkopte en twee keer een wereldkeeper op zijn weg vond. Overigens hoor ik alom theorieën over Zerrouki naar Ajax omdat Álvarez nog steeds een target van Chelsea zou zijn. Er bestaat geen opportunistischer wereld dan het voetbal. In augustus wilde Chelsea 50 miljoen betalen, maar wat zagen we donderdag? De doorbraak van twee geweldige Chelseamiddenvelders: Zakaria en Chukwuemeka. Gisteren speelden Mount, Kovacic en Jorginho. Hoezo Edson?

Jasper Cillessen. Beeld ANP

