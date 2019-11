Chelsea-coach: wat een wedstrijd, Ten Hag: we zijn dubbel gestraft

Met dank ook aan Ajax stelde Chelsea-coach Frank Lampard dat de toeschouwers op Stamford Bridge dinsdag een historische voetbalwedstrijd hadden gezien.

Chelsea kwam terug van een 4-1-achterstand, geholpen door de rode kaarten die Daley Blind en Joël Veltman kregen. “Wat een wedstrijd,” zei Lampard. “Misschien kunnen we niet tevreden zijn met het resultaat, maar gezien het scoreverloop moeten we dat wel zijn.” Het werd uiteindelijk 4-4.

Lampard speelde ook zelf memorabele duels met Chelsea in de Champions League. “Maar dit was echt ongelooflijk. Ik denk niet dat er veel wedstrijden zijn die je hiermee kunt vergelijken. We hebben eens 4-4 gespeeld tegen Liverpool en er waren nog wel een paar gekke wedstrijden. Het is nu nog moeilijk om dit in perspectief te zien. Daarvoor moet ik de wedstrijd terugzien. Maar iedereen die vanavond gekeken heeft zal zeggen: wat een wedstrijd. Respect ook voor Ajax, wat een spektakel.”

Ten Hag

Ajaxtrainer Erik ten Hag zei dat de wedstrijd ‘door één moment’ op z’n kop werd gezet. Hij verwees daarbij naar zijn verdedigers Daley Blind en Joël Veltman, die na 68 minuten tegelijkertijd uit het veld werden gestuurd. Volgens de trainer begon het allemaal met een overtreding op Blind, waar niet voor werd gefloten.

De verdediger ging onderuit bij een duel met Christian Pulisic. Blind stond snel weer op, maar raakte daarna Tammy Abraham op een voet. Het schot van Chelsea dat daarop volgde, raakte de arm van Veltman. Scheidsrechter Gianluca Rocchi gaf beide Ajacieden hun tweede gele kaart.

“Er werd een overtreding op Blind gemaakt, daar begon het mee. Vervolgens gleed hij door, maar het gaat om die eerste overtreding,” aldus Ten Hag. “Als je een VAR hebt, dan moet hij dit zien. Dan kan je niet tot twee rode kaarten en een strafschop als beslissing komen.”

Boosheid

Ten Hag deed z’n best om zijn boosheid netjes te verwoorden. “Ik heb het gevoel dat er een aantal beslissingen is genomen waar je aan kan twijfelen. Niet alleen vanavond, maar twee weken geleden in Amsterdam tegen Chelsea ook al. Gelukkig staan we nog steeds bovenaan, we hebben het in eigen hand. Al zijn we wel dubbel gestraft. Blind en Veltman zullen er de volgende wedstrijd niet bij zijn. Of de Uefa moet die kaarten seponeren om de arbitrale fouten goed te maken.”

“Maar goed, we moeten verder,” zei Ten Hag. “We hebben wervelende aanvallen gezien van Ajax in deze wedstrijd. Hier kunnen we mee verder.”

Veltman krijgt rood. Beeld BSR Agency

Ook Ajacied Noussair Mazraoui sprak van een krankzinnig uitduel. “Er is echt zo veel gebeurd.” Net als Ten Hag en al zijn ploeggenoten baalde Mazraoui van het optreden van de scheidsrechter. “Als hij eerst fluit voor een overtreding op Blind, dan hoeft Daley er niet af en krijgt Veltman ook niet meteen zijn tweede gele kaart en een strafschop tegen. Daarna was het vechten met negen man. Gelukkig bleef het bij 4-4.”

Mazraoui kreeg tegen Chelsea weer eens de voorkeur boven Sergiño Dest, de kersverse international van de Verenigde Staten die zich in de eerste maanden van het seizoen in de basisformatie van Ajax wist te spelen. De in Leiderdorp geboren verdediger kreeg na een veel te korte vakantie een rode kaart in het uitduel met Apoel Nicosia en kwam daarna niet meer niet in zijn ritme door lichte blessures.

“Ik moest het hier weer laten zien,” stelde de international van Marokko, die vorig seizoen doorbrak bij Ajax met doelpunten tegen Bayern München en Benfica in de Champions League. “Natuurlijk staat er dan druk op in een uitwedstrijd tegen Chelsea. Maar ik denk dat ik het wel aardig heb gedaan.”

Sterke rechtsback

Mazraoui leek op Stamford Bridge voor het eerst dit seizoen weer op die sterke rechtsback van het vorige voetbaljaar. Ook tegen Christian Pulisic, de man in vorm bij Chelsea, bleef hij goed overeind. Steeds weer wist hij met een geslaagde ingreep te corrigeren. En hij kwam ook nog aan aanvallen toe. Totdat Ajax met negen man verder moest en het in de 74e minuut 4-4 stond. “Daarna was het vechten. En werd het zwaarder en zwaarder. Dit waren volgens mij pas mijn tweede negentig minuten van het seizoen.”

Ajax wankelde en het was een klein wonder dat de 5-4 en 6-4 voor Chelsea niet vielen. Maar Mazraoui zag zijn ploeg zelfs met negen man ook nog aanvallen. “Álvarez was nog dichtbij,” doelde hij op een gevaarlijk schot van de Mexicaan. “Misschien hebben andere mensen aan mij getwijfeld,” zei hij over zijn eigen optreden. “Maar ik ben altijd in mezelf blijven geloven. Ik ben blij dat ik mezelf heb kunnen laten zien. Hier kan ik mee verder. Hier moet ik op verder bouwen.”