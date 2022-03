Charles Leclerc is de gedroomde rivaal van Max Verstappen

Charles Leclerc (24) als eerste WK-leider in dit nieuwe F1-tijdperk, een godsgeschenk voor de sport. Een generatiegenoot die de degens kruist met kampioen Max Verstappen. ‘Ik hoop dat het close blijft tussen ons tot het einde.’

Al die aandacht voor zijn woorden, hij lijkt het amper meer gewend. “Moet ik echt ín de microfoon praten?” vraagt Charles Leclerc aan de persdame van Ferrari, omringd door tientallen journalisten die in de rumoerige paddock van Djedda allemaal zijn verhaal willen horen, vier dagen na zijn zege in Bahrein, in de eerste grand prix van het seizoen. Buiten is een barbecue aan de gang met voortreffelijk lamsvlees, garnalen en livemuziek, die de F1-schrijvers massaal even hebben verlaten.

Niet alleen de Fransen en Italianen. Nee, voor de hele wereld is Leclerc weer hot. Net zoals in 2019, toen hij in zijn eerste Ferrariseizoen meteen zeven polepositions pakte en twee keer won. “Toen overkwam het me allemaal een beetje, was het heel overweldigend. Nu heb ik het allemaal wat meer zelf in de hand, wat meer onder controle, zegt Leclerc, die na 2,5 jaar eindelijk weer een Ferrari heeft die gevreesd wordt.

Dicht op elkaar

Zijn carrière leek pijlsnel te vertrekken in 2019, met zeges in Spa en Monza. Die opmars stokte echter na een onderzoek van de FIA, dat uitmondde in ‘fuelflowgate’. Ferrari kleurde een toefje buiten de lijntjes van het regelboek, die zomer van 2019. Afgeremd duurde het uiteindelijk seizoenen voor Leclerc weer op snelheid kwam. Engelengeduld en blind vertrouwen waren nodig, toen 2022 het nieuw toverwoord werd in Maranello.

Het seizoen van de nieuwe auto’s, daar richtte Ferrari alle pijlen op. Met snel succes, zo bleek vorig weekend in Bahrein. Leclerc blijft voorzichtig na één zege. “Hier in Djedda kan het zomaar weer andersom zijn. Red Bull zit héél close op ons. Als ze hun kleine problemen op weten te lossen, blijven zij hier ons grootste gevaar.”

Charles Leclerc en Max Verstappen in Bahrein. Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

Reken maar dat de Formule 1-top direct tekent voor dat scenario. Laat Leclerc en Max Verstappen op de duizelingwekkende baan van de Grand Prix van Saoedi-Arabië maar opnieuw clashen op raketsnelheid. De generatiegenoten verzorgden in Bahrein ook al het vuurwerk. Minutenlang wheel-to-wheel, alsof de toekomst van de Formule 1 elke ronde meer vorm kreeg.

Tweestrijd van tegenpolen

Natuurlijk was het titelgevecht vorig seizoen episch, met een jarenlange opbouw die daaraan voorafging. Maar Lewis Hamilton is 37 jaar, Verstappen is 24. Die rivaliteit was gebouwd op de zittende koning en de hongerige kroonprins die aan zijn stoelpoten zaagt en kent vanwege het leeftijdsverschil beperkingen. Dan is een potentiële tweestrijd van twee jonkies die nog geen drie weken in leeftijd schelen voor de toekomst van de sport natuurlijk een veel spannendere gedachte.

Zelfde bouwjaar (1997), zelfde woonplaats (Monaco), zelfde achtergrond; daar kan de Formule 1 weer jaren mee vooruit. Verstappen en Leclerc knokten al met elkaar toen ze tieners waren. Anderhalf miljoen keer bekeken op YouTube en de afgelopen week vaak herhaald, is het bekende filmpje van na een kartwedstrijd in Italië in 2012, waar ze samen van het asfalt stuiterden. “He pushed me off the track. Is not fair, huh,” moppert de 14-jarige Verstappen, als hij boos het circuit verlaat. Wat er gebeurde? “Nothing, just an incident,” reageert Leclerc, dan al met dat uitgestreken gezicht, zonder ook maar een spoortje emotie.

Het is hoe de Formule 1 hem heeft leren kennen. Is Verstappen van de rauwe randjes, een open boek, Leclerc is bijna irritant correct. Drukt zich vloeiend uit in Frans, Italiaans en Engels en brengt zichzelf verbaal zelden of nooit in het nauw. Frits van Amersfoort, die beide talenten onder zijn hoede had in zijn Formule 3-team, noemde de Monegask drie jaar geleden al eens ‘het nadenkende type’. Verstappen de emotionele artiest, net als Ayrton Senna. Leclerc eerder een soort Alain Prost. “Meer de professor, die overal z’n voordeeltje pakt en zo wereldkampioen wordt.”

Vermakelijk gevecht

Tegenpolen, die samen de toekomst van de sport dragen en het beste in elkaar naar boven halen. Die paar keer dat ze elkaar troffen, in de laatste jaren, was het steeds smullen. Zoals het gevecht in Oostenrijk in 2019, met het veelbesproken ‘wheel-to-wheelmoment’ op het hoogste punt van de Red Bull Ring. Of beter nog, het gevecht op Silverstone van twee weken later. “Absoluut het meest vermakelijke gevecht dat ik tot nu toe heb gehad in de Formule 1,” genoot Leclerc een uur na die race nog na.

Ook het gevecht in Bahrein smaakte naar meer, zegt hij. “Ik weet nog dat ik na ons gevecht in Oostenrijk in 2019 een beetje nijdig was. Toen was nog niet helemaal duidelijk wat wel en niet mocht op de baan. Nu is dat helder voor alle coureurs.”

Was Verstappen destijds de agressievere van de twee, twee weken later gaf Leclerc in Engeland al geen duimbreed meer toe. In Bahrein toonde hij opnieuw zijn spierballen. Leclerc: “Dat gevecht was heel gaaf en héél close. Van mij mag dat zo blijven tot de laatste race. Ik kijk er enorm naar uit om een heel seizoen lang met Max te vechten. Of dat ervan komt, ik weet het niet. Maar ik zal er klaar voor zijn als het ons lukt.”