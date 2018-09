Chaotische toestanden achter finish Dam tot Damloop

Een aantal mensen raakte bevangen door de kou, maar er waren niet voldoende dekens beschikbaar voor alle ijskoude lopers. Enkele hardlopers werden behandelen door het Rode Kruis.



Niet voldoende vrijwilligers

Een van de lopers zag zijn tas met warme kleding liggen, maar er waren niet voldoende vrijwilligers om die uit te reiken. "Ik stond een uur naar mijn tas te kijken."



Een andere loopster liep trillend en huilend door Zaandam. Zij liep de 10 Engelse mijl in 1.15 uur. "Ik heb langer op mijn spullen staan wachten dan dat ik onderweg ben geweest tussen Amsterdam en Zaandam."



Kletsnat

De 34e Dam tot Damloop 2018 was kletsnat. Daardoor verschenen er iets minder mensen dan gebruikelijk aan de start.



In tegenstelling tot andere jaren was er geen enkel noemenswaardig medisch incident, zo zegt Cees Pronk van de loop. "Medisch was het zeer rustig. Er is geen enkele ambulance opgeroepen."



Voor de meeste van de 46.000 lopers waren de kletsnatte omstandigheden geen probleem. Voor de 150.000 toeschouwers en 1500 vrijwilligers was de regen wel zwaar. "Diep respect voor al die vrijwilligers die de hele dag met een glimlach hun werk hebben gedaan."



Ov-storing

Deelnemers en toeschouwers hadden in de ochtend even last van een storing in het ov van Amsterdam. Die storing was rond 10.00 uur weer verholpen en rond 12.00 uur reed alles weer normaal. De Dam tot Damloop voert van de Prins Hendrikkade in Amsterdam naar de Peperstraat in Zaandam.



Onderweg komen de lopers door de IJtunnel en Amsterdam-Noord. De snelste lopers hadden ongeveer drie kwartier nodig voor de tien Engelse mijl (16 kilometer).