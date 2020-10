Chantal Blaak wint Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen

Beeld BELGA

Haar land- en ploeggenoot Amy Pieters kwam ruim een minuut na Blaak als tweede over de finish. De Belgische Lotte Kopecky eindigde als derde.

De Nederlandse ploeg Boels-Dolmans was met Anna van der Breggen, Blaak en Pieters sterk vertegenwoordigd in de finale. Richting de Paterberg trok Blaak door en begon aan een solo op 18 kilometer van de finish. Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) en haar ploeggenoot Cecile Brown leidden de achtervolging maar slaagden er niet in de voormalig wereldkampioen te achterhalen.

Eerder zondag won de Nederlander Mathieu van der Poel bij de mannen.