Champions League, Europa League en Conference League vanaf 2024 te zien bij Ziggo Sport

Vanaf het seizoen 2024/2025 zijn de drie grote Europese voetbaltoernooien te zien bij Ziggo Sport. Beeld Reuters

Vorige week werd al bekend dat Talpa (Europa League) en RTL (Champions League) de rechten kwijtraken.

Het contract tussen Ziggo Sport en de Uefa geldt voor drie voetbalseizoenen: van medio 2024 tot medio 2027. Daarmee komen de belangrijkste Europese clubcompetities voor het eerst onder één dak. Alle wedstrijden en hoogtepunten zijn exclusief te zien bij Ziggo Sport. Hoeveel Ziggo Sport betaalt voor de rechten, is niet bekendgemaakt.

Ziggo Sport werkt de programmering de komende maanden verder uit. Alle voetbalwedstrijden van de deelnemende Nederlandse clubs zijn voor iedereen in Nederland in elk geval gratis te streamen via de Ziggo GO-app. Ziggo-klanten kunnen de belangrijkste wedstrijden bovendien ook zien op kanaal 14.

Liefde voor voetbal

Marcel Beerthuizen, directeur van Ziggo Sport, is in zijn nopjes met de nieuwe rechten. “Voor Ziggo Sport is dit een belangrijke stap. De beste sportcontent hoort op de grootste sportzender van Nederland, vinden we. Ons trackrecord, jarenlange partnership met de UEFA en liefde voor voetbal zorgen ervoor dat je voor UEFA-clubvoetbal voortaan bij Ziggo Sport terechtkunt.”

Ziggo Sport is de meest veelzijdige sportzender van Nederland, met onder meer voetbal uit de Spaanse La Liga, de Franse Ligue 1, de Italiaanse Serie A, de Engelse FA Cup, de Champions League, de UEFA Nations League en WK- en EK-kwalificatievoetbal. Daarnaast biedt Ziggo Sport onder meer tennis, golf en Formule 1-samenvattingen.