Cassiera dicht tegen basisplaats aan als Ajaxspits

Nu Kasper Dolberg langdurig geblesseerd en Klaas-Jan Huntelaar moeizaam het net vindt kan daar verandering in komen, insinueert Ten Hag. Zondag lijkt echter nog te vroeg te komen voor de Cassiera. "Klaas-Jan heeft als aanspeelpunt een belangrijke taak. Dat hij beter kan en soms ongelukkige momenten heeft gehad, dat is helder."



Sowieso niet van de partij zondag in Zwolle is Nick Viergever. De verdediger is hersteld van een enkelblessure en traint alweer een paar dagen mee, maar is volgens Ten Hag nog niet fit genoeg.



Aanstaande maandag hervat Kasper Dolberg de training. De jonge Deen, vorig jaar clubtopscorer, lag er twee maanden uit met een scheur in z'n middenvoetsbeentje. Het is afhankelijk van het herstel van zijn voet en zijn conditie hoe snel hij weer terug is"