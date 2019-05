Casillas na hartinfarct uit ziekenhuis

Casillas raakte vorige week woensdagochtend onwel op de training van zijn club. Nadat hij met spoed naar een ziekenhuis in de stad was vervoerd, constateerden de doktoren een myocardinfarct, een infarct aan het weefsel van het hart.



Toekomst

"Ik voel me goed, maar ik weet nog niet hoe mijn toekomst eruit ziet. Ik neem eerst een aantal weken de tijd om te herstellen, of misschien een aantal maanden. Ik weet niet hoelang het gaat duren," meldde de doelman aan de media die zich in groten getale bij het ziekenhuis hadden verzameld. Casillas bedankte clubarts Nelson Puga en het ziekenhuispersoneel voor de snelle hulpverlening.



De Spanjaard keepte 167 interlands en veroverde drie grote prijzen met de nationale ploeg: wereldkampioen in 2010 en Europees kampioen in 2008 en 2012.