Carlijn Achtereekte logenstraft de kansberekening van schaatscoach Orie: ‘Ik heb hem nog iets kaler gemaakt’

Carlijn Achtereekte. Beeld ANP

Te veel twijfels, te weinig rust in de kop. Te veel gefocust op de techniek, te weinig genietend van de sport. Te laf rijdend, niet met het hart. Te eigenwijs ook. Carlijn Achtereekte is er vrij goed in haar minpunten op te sommen. Maar net zo goed beheerst ze de kunst van het pieken. Zo won ze olympisch goud in Pyeongchang (2018) en drie medailles bij de WK afstanden.

En zo schaatste ze zich gisteren, voorlopig met potlood, ook bij de olympische ploeg voor Peking. Achter de ‘verwachte’ nummers één en twee Irene Schouten en Antoinette de Jong klokte Achtereekte de derde tijd op de 3 kilometer. Met 3.59,20 was ze één honderdste sneller dan de tijd waarmee ze in Zuid-Korea olympisch kampioen werd. En ook één honderdste sneller dan pechvogel Merel Conijn.

Net op tijd was Achtereekte (31) wakker geschud. De ingrediënten: een pittig gesprek met coach Jac Orie (‘een verdiende schop onder mijn kont’), een videocompilatie met succeswensen van vriendinnen (‘Team Achtereekte’) en bordspelletjes met haar collega’s (‘gezellige afleiding’). “Ik ben zelf mijn grootste tegenstander,” zei Achtereekte. “Ik maakte het voor mezelf veel te spannend dit seizoen. Dan blokkeer je. Ik moest gewoon eens normaal gaan doen en de lol in het schaatsen terugvinden.”

Makkelijk gezegd, maar Orie zei hardop dat hij Achtereekte slechts tien procent kans gaf om het te halen. “Ik heb hem nog iets kaler gemaakt.” Eerder op het middenterrein stond het huilen haar nader dan het lachen. “Van blijdschap en opluchting. Ik heb nog nooit onder de 4 minuten gereden in Thialf, maar wist dat het nodig zou zijn. Ik kan gewoon net wat extra’s brengen op een groot moment. Dan lukt het me om de lading van het toernooi te omarmen.”

Natuurlijk moet het harder en beter, over een kleine zes weken in China. Maar dat bewaart Achtereekte voor later. De spanning dat ze haar titel misschien niet zou kunnen verdedigen, is er nu af. Met haar licht favoriete 5 kilometer nog op komst op het OKT, hoopt ze deze halve selectie vandaag om te zetten in een hele. Ondanks de ‘waarschijnlijk slechtste voorbereiding ooit’. “De wegen richting goede wedstrijden zijn bij mij vaak hobbelig. Maar eerlijk: ik weet nog steeds niet hoe ik het heb geflikt.”