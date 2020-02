Carel Eiting pakte de regie op het middenveld tegen PSV

Beeld ANP Sport

Het was vooral voor Carel Eiting een bijzondere dag. In de gedevalueerde topper tegen PSV kreeg hij van trainer Erik ten Hag een basisplaats. Hij pakte de regie op het middenveld.

Hoe zag dat middenveld eruit?

Eiting vormde een tandem met de 17-jarige Ryan Gravenberch. Het trio werd gecompleteerd door de onvermoeibare Donny van de Beek.

Een week geleden tegen FC Groningen durfde Ten Hag dat toch niet aan?

Nee, hij koos toen voor Siem de Jong als schaduwspits. Ajax miste in die wedstrijd vooral de spelverdeler Hakim Ziyech. Eiting kan die rol vervullen. Hij is uiteraard niet zo goed als de Marokkaanse international – en hij is ook een ander type speler – maar Eiting heeft kwaliteiten die op een middenveld van Ajax onontbeerlijk zijn: slim positiespel, snelle spelverplaatsing en een sublieme pass in zijn linkerbeen.

Was Eiting beslissend?

Het talent uit de eigen opleiding was niet direct betrokken bij een doelpunt. Maar hij toverde na 6 minuten al een ‘Ziyech-passje’ uit zijn linkervoet. De bal draaide richting de tweede paal waar Quincy Promes de 1-0 kon maken. Maar keeper Lars Unnerstall keerde, zonder het te weten, de inzet met zijn hand.

Wie maakte uiteindelijk het winnende doelpunt?

Diezelfde Promes. Na een foute uittrap van Unnerstall. Het was een van de laatste wapenfeiten van Promes, die geblesseerd het veld moest verlaten. Pech blijft Ajax wat dat betreft achtervolgen. Ook Joël Veltman en Ryan Babel haalden het einde van de wedstrijd niet. Maar ook zonder zes vaste krachten (Ziyech, Daley Blind en David Neres zaten op de tribune) bleven de Amsterdammers overeind.

Maar 1-0 is wel een magere zege.

En een magere afspiegeling ook van de krachtsverhoudingen op het veld. Ajax was een groot deel van de wedstrijd heer en meester, behoudens een periode in de tweede helft na de derde noodgedwongen wissel. Maar juist in die fase leek de koploper de bevrijdende 2-0 te maken. Om onbegrijpelijke reden gaf arbiter Björn Kuipers echter geen penalty toen Sergiño Dest door Olivier Boscagli in het strafschopgebied van PSV werd gevloerd.