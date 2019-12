Cardioloog over hartspierontsteking Blind: ‘Hij kan topprestaties blijven leveren’

Daley Blind tijdens de wedstrijd tegen Valencia. Beeld ANP

“Wat een verhaal joh, ik schrik er van,” zegt cardioloog Menno Baars van de HartKliniek Nederland. Vanmiddag maakte Ajax bekend dat verdediger Daley Blind een ontsteking aan zijn hartspier heeft. De kwaal werd ontdekt nadat Blind duizelig naar de grond was gegaan in het duel met Valencia twee weken geleden.

Bij Blind is gisteren preventief onderhuids een klein apparaat geplaatst dat ingrijpt als het hart hapert: deze subcutane ICD werkt als een ‘interne defibrillator’ maar staat niet in direct contact met hart hart, weet cardioloog Menno Baars van de HartKliniek Nederland. “Zo’n ICD, drie of vier centimeter groot, plaatsen ze niet zomaar. Ik ben niet bij zijn behandeling betrokken maar in het algemeen werken we alleen met zo’n kastje als je serieus vreest dat er ritmestoornissen zijn.”

Griep

De spier-ontsteking kan veroorzaakt worden door een griepvirus: “Vaak merk je dat vooraf wel, er kunnen flinke griepverschijnselen zijn. Maar hij zal nu goed onderzocht zijn. Als je naar de grond gaat tijdens een wedstrijd is dat zorgelijk. Dus het is goed dat Ajax dit nu meteen zo uitgebreid onderzocht heeft.”

Komt Blind terug aan de top? En zo ja: wanneer? Baars: “Mensen kunnen op het hoogste niveau blijven presteren, ook met zo’n ICD. De vraag is wel hoeveel schade het hart al heeft geleden van de ontsteking. Daar hangt het van af. En vergis je niet: de psychologische effecten zijn er ook. Het feit dat je een hartprobleem hebt, kan gevolgen hebben voor je prestaties. Je moet dan sterk in je schoenen staan op om topniveau actief te blijven.”

Jaren

Blind zal misschien niet snel verlost zijn van het hulpmiddel, denkt Baars: “Je moet uitkijken met het weghalen van het kastje. Ritmeproblemen zijn potentieel levensbedreigend, dus ook als alles goed gaat, heb je zo een aantal jaren zo’n kastje. En je ziet hem wel zitten, zeker als je afgetraind bent. En je kunt hem ook voelen bij een duel. Maar ze zijn stevig.”