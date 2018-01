Cardiologen: vastgestelde 'false tendon' Nouri ongevaarlijk

Letselschadeadvocaat John Beer verklaarde deze week namens de familie dat bij Nouri een hartafwijking is vastgesteld. De KNVB zou die hartafwijking op het spoor zijn gekomen en aan Ajax hebben gemeld.



Dat het gaat om een zogenaamde 'false tendon', een extra streng bindweefsel bij het hart, 'spreekt Beer niet tegen'. Of er nog een andere hartafwijking is vastgesteld, kan hij niet zeggen. "Dat is medische informatie."



Hersenschade

De familie reageerde deze week onthutst op het feit dat bij Nouri al voor het tragische incident in Oostenrijk een hartafwijking was geconstateerd. Op 8 juli raakte Nouri als gevolg van hartproblemen in coma tijdens een oefenwedstrijd. Hij heeft ernstige, blijvende hersenschade.



De familie suggereert dat het incident door beter medisch handelen voorkomen had kunnen worden. Woordvoerder Khalid Kasem: "Als de familie eerder kennis zou hebben gehad van een hartafwijking, had zij direct aangedrongen op diepgravend vervolgonderzoek, een second opinion en regelmatig terugkerende tests, om zodoende vervolgens te kunnen beoordelen wat de aard en risico's van een dergelijke afwijking in combinatie met intensieve sportbeoefening zijn."



Geen belemmering

Als Nouri's hartafwijking alleen een 'false tendon' betreft, was dat echter geen reden tot zorg, zeggen cardiologen. Zowel de KNVB als Ajax stelde de false tendon vast en raadpleegde daarover een cardioloog. Die oordeelde dat het geen belemmering vormt voor topsport.