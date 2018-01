Camiel Eurlings treedt terug als IOC-lid

Eurlings zegt af te treden 'in het belang van de sport en de sporters,' staat in een verklaring.



Eurlings lag de afgelopen dagen onder vuur na zijn late excuses over de mishandeling van zijn vriendin, Tessa Rolink. De voortdurende discussie over zijn positie heeft hem dit besluit doen nemen, zei hij.



'Ik betreur de hele gang van zaken zeer. De discussie over mijn al dan niet aanblijven leidt af van waar het, juist nu, om moet gaan: de sport en de sporters. Vandaar dat ik met pijn in het hart aftreedt als IOC-lid, de mooiste vrijwilligersbaan van de wereld.' Over ruim een maand beginnen de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.



Enige Nederlander

Het Nederlandse lid van het IOC bekende dat hij de publieke impact van het incident en zijn gebrek aan openheid daarover heeft onderschat. Veel oud-topsporters, vooraanstaande sportbestuurders en ook Kamerleden drongen aan op een vertrek van Eurlings uit het IOC. Hij is in de olympische beweging de enige Nederlander.



'De afgelopen jaren heb ik als IOC-lid mogen bijdragen aan het moderniseren van het IOC. De banden tussen het IOC en Nederland zijn verstevigd en we hebben kansen gecreëerd voor kleinere landen om de Spelen in de toekomst ook te kunnen organiseren.'



'Het was een ongelooflijke eer om hier een bijdrage aan te mogen leveren,' aldus Eurlings, die in 2013 werd benoemd tijdens een congres in Buenos Aires en in de voetsporen trad van onder anderen koning Willem-Alexander en Anton Geesink.



Chef de Mission

Als lid van IOC maakte de 44-jarige Limburger automatisch deel uit van het bestuur van NOC*NSF. Daar was zijn positie inmiddels ook omstreden, maar de sportkoepel beschikte niet over de bevoegdheid de Limburger uit zijn functie te zetten.



Chef de Mission Jeroen Bijl sprak de wens uit dat de kwestie rond Eurlings voor aanvang van de Winterspelen zou zijn afgehandeld. Eurlings heeft met zijn besluit hier gehoor aan gegeven.



