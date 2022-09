Calvin Bassey was een gevaar van jewelste in de verdediging van Ajax

Beeld Artur Krynicki

Een 5 voor Calvin Bassey

Ik ben niet zo’n tegenstander van statistiek in het voetbal als oud-profs. Integendeel: moneyball is my middle name. Toch betrapte ik mezelf op de agressieve gedachte tijdens Liverpool - Ajax dat wie nu over het geweldige succespercentage van de passing van Bassey zou beginnen, van mij geweld mocht verwachten. Het was duidelijk dat Bassey vanaf het begin stond te trillen op zijn benen, dat hij de bal niet wilde hebben, dat hij een gevaar van jewelste was in de verdediging van Ajax. Waarom bleven Pasveer en Blind hem voortdurend de bal toespelen? De man was bang. Vanmorgen kreeg ik de cijfers. Bassey had de meeste geslaagde passes van iedereen. 54 van zijn 60 passes kwamen aan. Weliswaar waren het er 23 op Pasveer, maar die moeten ook zuiver zijn, nietwaar? Ondanks deze stats zeg ik: soms liegen de getallen. Bassey was slecht.

Calvin Bassey. Beeld REUTERS

