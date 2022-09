Calvin Bassey: ‘Voor mij was voetbal mijn reddingsboei’

Calvin Bassey bedankt de fans na de 4-0 tegen Rangers FC. Beeld Kenzo TRIBOUILLARD/AFP

Een kleine week geleden maakte Calvin Bassey, een 22-jarige linksbenige centrale verdediger met Nigeriaanse roots, zijn debuut in de Champions League. Ajax won met 4-0 van Rangers FC, maar Bassey noemde zijn eerste optreden op het hoogste Europese niveau ‘bitterzoet’. “Ik beschouw de spelers van Rangers FC als mijn vrienden. Ik heb twee jaar met ze gespeeld, lief en leed gedeeld. En het valt niet mee om vrienden zoveel pijn te doen. Maar voor mij persoonlijk, en mijn familie, was het een schitterende avond.”

Bassey omschrijft zichzelf als een voetballiefhebber. Voor de wedstrijd tegen Rangers sloot hij even zijn ogen en liet hij het geluid van de bomvolle Johan Cruijff Arena goed tot zich doordringen. Hij dacht terug aan zijn jeugd, aan zijn droom om in de Champions League te spelen. “Toen ik mijn ogen weer opende, stond ik er echt. Dat zijn geluksmomenten.”

Voor Bassey was de eerste wedstrijd in groep A een droom, voor zijn voormalige ploeggenoten een nachtmerrie. “Welkom in de Champions League,” zei Giovanni van Bronckhorst, trainer van de Schotten, na de veegpartij. “We wilden graag terugkeren in deze competitie. Nou, dit is het niveau. Alle tegenstanders zijn balvaardig, snel en sterk, er is voortdurend beweging en als je een foutje maakt, wordt dat onmiddellijk afgestraft.”

Illustere voorgangers

Des te knapper de prestatie van Bassey, die na zijn overstap van Rangers naar Ajax binnen de kortste keren een belangrijke schakel is geworden in het team van trainer Alfred Schreuder. Hij is fysiek zo sterk als Davinson Sánchez, een van zijn illustere voorgangers bij Ajax, maar heeft meer kwaliteit aan de bal. Vorig seizoen sprongen zijn vaardigheden in het oog bij de Amsterdamse scouts. Met Rangers reikte Bassey tot de finale van de Europa League – hij was de beste speler in de eindstrijd tegen Eintracht Frankfurt, die de Duitse ploeg via penalty’s besliste.

Schreuder is niet verbaasd dat Bassey zo snel aardt bij Ajax. Hij roemt niet alleen de persoonlijkheid en mentaliteit van de aankoop van 23 miljoen euro, maar ook de spelers die zich over hem ontfermen. “De jongens zijn elke dag met hem bezig. Vooral de spelers die dicht bij hem staan op het veld: Jurriën Timber, Daley Blind, Edson Álvarez. Dat is mooi om te zien. Er is natuurlijk een sterke basis, een structuur waarin nieuwe spelers snel kunnen meegaan, mits ze de kwaliteiten en het aanpassingsvermogen hebben.”

Bassey is een snelle leerling. Best bijzonder, want tot Giovanni van Bronckhorst zijn trainer werd bij Rangers had hij nog nooit centraal in de defensie gespeeld. Zowel in de jeugdteams van Leicester City als in zijn eerste anderhalf jaar op Ibrox Park was zijn primaire positie die van linksachter. Een zeer aanvallend ingestelde linksachter, dat wel. Die offensieve dribbels komen hem nu, in de filosofie van Ajax, goed van pas. Avontuur, durf en creativiteit staan ook bij Schreuder hoog in het vaandel.

Bijna gestopt

En dan te bedenken dat Calvin Bassey een paar jaar geleden bijna was gestopt met voetbal. Als kind van Nigeriaanse migranten kwam hij via Italië in Engeland terecht. Op vijfjarige leeftijd streek hij met zijn ouders en drie broers neer in Newham, een probleemwijk in Oost-Londen. Er zijn twee opties: sporten of het foute pad. Drugs en geweld zijn er nooit ver weg. Bassey ziet tal van leeftijdsgenoten ten prooi vallen aan de criminaliteit; ook binnen zijn eigen familie gaat het mis. “Voor mij was voetbal mijn reddingsboei. Voetbal gaf me structuur in mijn leven. En een droom, een doel.”

De stap naar het profvoetbal bleef echter lang uit. In zijn puberjaren hoorde Bassey meestal ‘nee’ als hij weer ergens een proefwedstrijd had gespeeld of een stage had afgewerkt. Hij dacht aan stoppen, maar greep de laatste strohalm, Leicester City, met twee handen vast. Hij kreeg een kans – en de rest is geschiedenis.

Ook daarom genoot de jonge verdediger met volle teugen van zijn debuut in de Champions League. Al moest het besef na de wedstrijd tegen Rangers nog even bij hem landen. “Ik zal deze dag nooit vergeten. Tijdens de ereronde schreeuwden de supporters op de tribune om mijn shirt. Maar dit is mijn eerste Champions Leagueshirt. Dat lijst ik in. Dit is een van de mooiste dagen van mijn leven, of in elk geval van mijn carrière.”

Luister onze Ajaxpodcast Branie: