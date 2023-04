Calvin Bassey vervangt geschorste Edson Álvarez tijdens topper

Calvin Bassey en John Heitinga. Beeld Maurice van Steen/ANP

In de strijd om de tweede plaats ontbreken ook Mohammed Kudus en Devyne Rensch. Zij zijn nog niet hersteld van hun blessure. Kian Fitz-Jim is er eveneens niet bij. Hij is drie maanden uit de roulatie vanwege een enkelblessure.

De kans op speeltijd voor de 17-jarige Jorrel Hato als linksback is groot. Heitinga: “Jorrel is een optie voor die positie. Hij klopt op de deur en heeft heel veel potentie. Daar worden we met z’n allen heel vrolijk van.”

Groot gemis

Het gemis van Álvarez, die tegen Emmen zijn tiende gele kaart van het seizoen incasseerde, is groot. De Mexicaan toonde zich de laatste maanden in alles de leider van Ajax en zijn duel- en kopkracht in de selectie zijn onovertroffen.

Heitinga: “Calvin Bassey is een uitstekende verdediger. Hij is leergierig, ik zie hem elke dag op de training. Hij doet er alles aan om beter te worden. Dat is te prijzen. We kennen de kracht van PSV, de kopkracht vooral. We zullen de tegenstander uit ons strafschopgebied moeten houden en de voorzetten voorkomen.”

Er staat veel op het spel in Eindhoven, hoewel de competitie na zondag nog niet is gespeeld. Ajax en PSV hebben beide 62 punten, maar het doelsaldo van de Amsterdammers is beter: plus zeven. Ajax speelt nog tegen AZ, FC Groningen (uit), FC Utrecht en FC Twente (uit). PSV ontmoet in de laatste vier duels Sparta (uit), Fortuna, Heerenveen en AZ (uit).

Selectiebeleid

De nummer twee van de eredivisie verzekert zich van deelname aan de voorronde van de Champions League, een toernooi waarin al snel meer dan veertig miljoen euro te verdienen valt. De begroting van Ajax is sinds een paar jaar afgestemd op de Champions League en op de inkomsten die daarbij horen.

De club heeft in de recente succesvolle jaren het eigen vermogen echter dusdanig zien groeien dat een jaar zonder Champions League het selectiebeleid (transfers, salarissen) niet hoeft te veranderen.

Voor de prestige van Ajax is het beter om op het hoogste Europese podium te acteren. Daar heeft de club vorige zomer overigens zwaar voor moeten boeten: Antony, Lisandro Martínez, Ryan Gravenberch en Sébastien Haller werden na een voortreffelijke groepsfase in de Champions League voor 200 miljoen euro verkocht.

Ajax haalde voor 100 miljoen aan nieuwe spelers terug, maar per saldo is de club er 100 miljoen in waarde en kwaliteit op achteruit gegaan.

Stempel

Ajax wacht een reorganisatie van de selectie onder leiding van de nieuwe directeur voetbalzaken Sven Mislintat en technisch manager Klaas-Jan Huntelaar. Ook de nieuwe trainer zal zijn stempel willen drukken.

John Heitinga, de huidige interim-trainer, ligt op poleposition voor die job, zoals Mislintat dat omschreef bij zijn presentatie. Het samenstellen van een evenwichtige selectie, met een goede mix van ervaring en talent en verschillende karakters, en een goede trainersstaf heeft prioriteit. Dat Ajax volgend seizoen kampioen wordt is belangrijker dan meedoen in de Champions League.

Examen

Of Heitinga inderdaad de definitieve opvolger wordt van de ontslagen Alfred Schreuder zal de komende weken duidelijk worden. “Ik heb een oriënterend gesprek gehad met de nieuwe directeur voetbalzaken. Hij vertelde mij ook dat ik op poleposition lig, maar meer kan ik er niet over zeggen. Of deze komende weken voelen als een examen? Ik weet alleen dat ik hard moet werken, en dat ik Ajax graag weer de Champions League in wil loodsen.”

Het zou vreemd zijn als de clubleiding zo’n ingrijpende keuze (deels) laat afhangen van de resultaten in de rest van dit seizoen. Heitinga fungeert nu immers als crisismanager, dus zo moet hij ook worden beoordeeld.

Cijfermatig doet hij het met gemiddeld 2,5 punt per eredivisiewedstrijd veel beter dan Schreuder, die een gemiddelde haalde van 1,8. Bovendien won hij twee pittige bekerduels op vreemde bodem, bij Twente en Feyenoord, die Ajax naar de bekerfinale leidden. Volgende week staan Ajax en PSV in die eindstrijd opnieuw tegenover elkaar in De Kuip.

Ploeggenoten

“Mooi om weer tegenover Ruud van Nistelrooij te staan,” zei Heitinga over zijn PSV-collega. “We zijn elkaar als speler tegengekomen, als ploeggenoten bij Oranje en als tegenstanders, zelfs in Madrid. En als trainer stonden we met de jeugdteams en Jong-teams tegenover elkaar.”

Van Nistelrooij, trainer van PSV, kijkt uit naar beide ontmoetingen. Als speler van PSV ontmoette hij de Amsterdammers zeven keer en als trainer twee keer. Van Nistelrooij verloor nog nooit van Ajax. “Ik ben er niet mee bezig. Het is meer voor jullie als journalisten. Ik leef totaal nul in het verleden,” zei de hoofdtrainer van PSV vrijdagmiddag tijdens de persbijeenkomst in Eindhoven.

