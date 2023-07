Calvin Bassey verlaat Ajax na een jaar en tekent voor vijf seizoenen bij Fulham

Calvin Bassey. Beeld ANP

Ajax en Fulham waren afgelopen zaterdag al akkoord over een transfersom van 20 miljoen euro, waarna Bassey niet meedeed in de met 3-0 verloren oefenwedstrijd tegen Anderlecht.

Bassey kwam vorig jaar voor 23 miljoen euro over van Rangers FC, waarmee hij Schots kampioen werd en de finale van de Europa League bereikte. Zijn jaar bij Ajax werd echter geen succes. Bassey kreeg al rood bij de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (3-5) en bleek daarna vooral in voetballend opzicht grote moeite te hebben zich aan te passen.

Fulham, dat momenteel in de Verenigde Staten voor de Premier League Summer Series is, werd vorig seizoen tiende in de Premier League. Bassey wordt bij de club uit Londen teamgenoot van Oranje-international Kenny Tete, die vorig seizoen een vaste waarde was op rechtsback.

Ajaxtrainer Maurice Steijn erkende Bassey afgelopen week nog zijn perspectief te hebben geschetst. “Hij heeft een zwaar jaar gehad. Daar heb ik één op één met hem over gesproken. Ik heb gezegd: als je laat zien dat je beter bent dan je concurrent, dan ga je spelen. Maar de kans bestaat dat we een andere linksback of linker centrale verdediger halen. Dus de mogelijkheid bestaat ook dat je niet gaat spelen. Daar moet hij het mee doen.”