Burgemeester heeft klimmende toeristen bij de Mont Blanc zien veranderen: ‘Voorheen kwamen alpinisten’

Een toeschouwer met een masker van de Franse president Macron viert feest tijdens de beklimming van Saint-Gervais les Bains in de laatste kilometers van de 15de etappe van de Tour de France. Beeld AFP

Het was het beste helikopterbeeld dat de organisatie van de Tour de France de kijkers afgelopen weekend kon voorschotelen: dat van de Mont Blanc, het hoogste punt van de Alpen, en de Tour de France-renners die op de flanken finishten.

Maar Jean-Marc Peillex, burgemeester van finishplaats Saint-Gervais les Bains, was er eigenlijk niet heel blij mee. Natuurlijk is het mooi als de regio wereldwijd zichtbaar wordt, maar al te veel aandacht is niet nodig. Het is in zijn ogen al te druk op weg naar de top van de Mont Blanc.

Vier dagen lang vertoefde de Tour de France in en rond Saint-Gervais les Bains. De finish op zondag werd gevolgd door een rustdag, een tijdrit vlakbij op dinsdag en een start op woensdag. De Tour is een mega-evenement, waarvan Peillex hoopt dat het ook kijkers als ‘nieuwe toeristen’ kan verwelkomen, zegt hij. “Maar de Mont Blanc zelf heeft nieuwe toeristen niet nodig.”

Instagramtoeristen

Peillex doet er alles aan om de Mont Blanc, die ook de gevolgen ondervindt van klimaatverandering (een van de vaste routes omhoog is al bijna te gevaarlijk vanwege loszittende stenen) niet overlopen te laten worden. In 2018 stelde hij een maximum voor van 214 bezoekers per dag. Afgelopen zomer sloot hij de zogenoemde refuges, waar klimmers de nacht kunnen doorbrengen. “Je kan wel zeggen; kom niet want het is te druk en te gevaarlijk. Dat werkt niet. Klimmers boeken hun vlucht, hun hotel, en hebben maar één doel in hun hoofd. Dat is omhoog. Wij hebben maar één wapen: hun de refuges ontzeggen.”

Zijn strijd richt zich vooral op de ‘Instagramilisatie’ van de huidige generatie toeristen. Peillex, 69 jaar, wil niet al te ver terugkijken, maar hij zag de toerist in de jaren veranderen. “Voorheen kwamen hier alpinisten. Zij die hier elk jaar kwamen, gidsen inhuurden, eerst minder moeilijke beklimmingen deden en pas als ze hoorden dat ze er klaar voor waren omhooggaan. Nu heb je mensen die de Mont Blanc een attractiepark vinden. Het zijn de consumenten van de berg.”

Peillex kan er met zijn verstand niet bij, ook al komen zijn uitspraken hem vaak op kritiek te staan. Vorig jaar had hij een borg van 15.000 euro voorgesteld voor bergbeklimmers die vanuit zijn dorp de Mont Blanc beklimmen. 10.000 euro voor een mogelijke berging, 5000 euro voor een begrafenis. Dat kan helemaal niet, in de Franse wet staat zelfs dat bergbeklimmen gratis is, maar het was nodig om reuring te veroorzaken. “Het gaat namelijk maar door.”

Ingekaderd evenement

In januari nog uitte hij harde kritiek op twee bergbeklimmers die hun bivak op de top hadden opgeslagen. Vorig jaar ging iemand met een roeimachine omhoog. En vorige week nog was hij boos toen een (overigens begaafd) klimmer die via de Italiaanse kant de top had bereikt, werd opgehaald met een helikopter.

Sinds een aantal jaar is men bezig om de Mont Blanc en het gebied op de Unesco-erfgoedlijst te krijgen. Maar dat is iets wat Peillex absoluut niet wil. Daarmee ligt hij overigens in de clinch met Chamonix, het skidorp aan een andere flank van de Mont Blanc. “Maar dat maakt mij niet uit. Zij die het Unesco-label willen, hebben een doel, namelijk de Mont Blanc nóg zichtbaarder te maken en nog meer mensen naar de regio krijgen. Dat is het grote probleem hier: elke plek heeft behoefte aan meer en meer mensen om economisch te blijven bestaan. De Mont Blanc heeft dat niet nodig.”

En dan komt opeens de Tour de France vier dagen bivak opslaan. Is dat dan niet precies hetzelfde probleem, met heel veel mensen in de regio (alle 30.000 beschikbare hotelbedden zijn bezet)? “Nee, dat is totaal anders. De Tour is een ingekaderd evenement, zoals wel vaker hier in de dorpen. Dit is te controleren. Klimmen naar de Mont Blanc niet.”