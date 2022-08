Burak Yilmaz in Sittard? Geen grap, wel een wonder

Burak Yilmaz in het geel van Fortuna Sittard, afgelopen zaterdag in een duel met VVV Venlo. Beeld Pro Shots



Fortuna was vorige maand voor even wereldnieuws. Vol trots kondigde de Limburgse eredivisieclub op de eigen website de komst aan van Burak Yilmaz. Dé Burak Yilmaz. De spits die in zijn carrière 228 goals in 416 competitiewedstrijden maakte en in zijn vaderland onder meer uitkwam voor de grootmachten Besiktas, Fenerbahçe en Galatasaray. Die met zestien competitiedoelpunten in 2021 zo belangrijk was in het behalen van de Franse titel met Lille OSC. En die met zijn 31 goals in 77 interlands alleen de Turkse icoon Hakan Sükür (51 goals) voor zich moet dulden.

Vijf seizoenen

Yilmaz staat de komende vijf seizoenen onder contract bij Fortuna, waarvan de eerste twee seizoenen als speler. Want hij is met zijn 37 jaar niet meer de jongste. “De club is ambitieus en ik wil de komende seizoenen met mijn ervaring daarin een bijdrage leveren,” zei Yilmaz glimlachend bij zijn presentatie.

Een wonderlijke transfer is het, de wonderlijkste tot nu toe deze zomer. De transfer heeft veel losgemaakt in Sittard en omstreken. Er zijn nu al bijna 1500 seizoenkaarten meer verkocht dan een jaar geleden. Sponsors staan te dringen om aan te sluiten.

Het is niet alleen de aanwezigheid van Yilmaz die de verwachtingen opschroeft. De club is er tevens in geslaagd verdediger Rodrigo Guth van Atalanta Bergamo los te weken. Voor hem telde Fortuna ruim een miljoen euro neer. Ook Inigo Córdoba, vorig seizoen de revelatie van Go Ahead Eagles, is aangetrokken. En publiekslieveling Mats Seuntjens is gebleven.

Dankzij Isitan Gün en Atilla Aytekin, twee vermogende Turkse financiers, is de spelersbegroting opgeschroefd naar zeven miljoen euro. Er zijn eredivisieclubs uit de middenmoot en de subtop die het met een paar miljoen minder moeten doen.

Turkse roots

Yilmaz heeft van Gün de toezegging gekregen dat hij na zijn actieve loopbaan aan zijn trainersloopbaan mag beginnen in Limburg. Het aantrekken van Yilmaz moet de succesvolle toekomst van Fortuna waarborgen. De ploeg van de jonge trainer Sjors Ultee voetbalt nu vier seizoenen in de eredivisie, maar de publieke belangstelling valt tegen. Het stadion (capaciteit 12.500) is zelden vol. In een gebied waarin veel mensen met Turkse roots wonen, moet Yilmaz voor een grotere aantrekkingskracht zorgen.

Er is geen speler die het Nederlands elftal vaker pijn heeft gedaan dan de nieuwe aanvalsleider van Fortuna. Yilmaz scoorde in zijn loopbaan vijf keer tegen Oranje – meer dan Cristiano Ronaldo (4) en de Tsjechische reus Jan Koller (4). In de laatste confrontatie met Oranje, vijftien maanden geleden, maakte de Turkse spits een hattrick, en hij bezorgde Nederland daarmee een valse start (4-2) in de WK-kwalificatie.

Pierre van Hooijdonk, zelf twee seizoenen spits van Fenerbahçe, gaf ooit een heldere analyse over Yilmaz: “Hij leeft voor het maken van goals, is enorm doelgericht en nergens bang voor. Zoals de Engelsen het zeggen:‘He goes where it hurts.’ Bij een voorzet durft hij overal zijn kop voor te steken, zolang het hem maar een doelpunt kan opleveren.”

Conditionele achterstand

Geen wonder dat heel Sittard reikhalzend naar de seizoenouverture uitkijkt. Hoewel het meespelen van Yilmaz in die eerste wedstrijd tegen Ajax nog lang niet zeker is. De aanvaller kampt met een conditionele achterstand en vreest dat het duel met de landskampioen te vroeg komt. “Ik ben er nog niet klaar voor als ik eerlijk ben. Ik heb drie of vier keer met de ploeg getraind.”

Yilmaz maakte afgelopen zaterdag tegen VVV wel zijn eerste minuten voor zijn nieuwe club, maar dat was vooral om de supporters op de open dag zijn respect te tonen. Voor trainer Ultee is het afwachten of hij dit weekend tegen kampioen Ajax een beroep kan doen op Yilmaz. “Je kunt nog geen anderhalf uur van Burak verwachten. Wat ik wel kan verwachten, is lastig te zeggen. We zullen moeten kiezen: hem aan het begin van de wedstrijd laten spelen, of pas aan het einde, als invaller. Allebei gaat niet lukken.”

