Bulldozer Gheysens wil met Antwerp en Overmars de hemel bestormen

Fans van Royal Antwerp FC. Beeld Getty

Royal Antwerp FC is de oudste en op dit moment meest roerige club van België. De club wordt de Grand Old genoemd en is trots dat het zich in de Belgische competitie mag inschrijven als ‘stamnummer 1'. De aanhang is net zo trouw als berucht.

Uitgerekend Antwerp durfde het aan de publieke opinie te negeren en Marc Overmars, afgedankt bij Ajax, te benaderen. De storm rond de Epenaar was 42 dagen na zijn aftocht door de zijdeur in Amsterdam nog niet geluwd, toch vond de Belgische club het zakelijke instinct van Overmars zwaarder wegen dan diens wangedrag, als het bijvoorbeeld ging om het sturen van dickpics naar vrouwelijke medewerkers van Ajax.

Overmars moet helpen Antwerp FC uit de vergetelheid te rukken. Voor de grote successen van de volksclub moeten we lang terug, diep in de vorige eeuw. Antwerp werd vier keer kampioen, de laatste keer in 1957. De laatste decennia bevond de club zich in de Tweede Klasse, redelijk anoniem, en soms op de rand van een faillissement.

Bouwval

Het klassieke stadion De Bosuil was een schitterend voorbeeld van vergane glorie. “Het was echt een bouwval,” zegt Frank Dekeyser, de Antwerp-watcher van dagblad Het Laatste Nieuws. “Het mos stond gewoon op de stoelen.”

Marc Overmars tijdens zijn presentatie in Antwerpen. Beeld BELGA

De club kwam vooral in het nieuws door vernielingen en vechtpartijen van gefrustreerde supporters als weer eens promotie was misgelopen. Dekeyser: “Het is echt een volksclub, met een fanatieke en grote supporterskern. Maar dat fanatisme brengt de club soms in de problemen, zoals eerder dit seizoen nog.”

Dat was in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt. Tijdens de wedstrijd al werd vuurwerk naar de doelman gegooid, en na de 0-1 werden juichende Duitsers op de hoofdtribune aangevallen. Er werd zelfs met een rollator gegooid.

Bosfights

De harde kern, Elite Antwerp, bestaat uit kickboksers die in bossen zogenaamde ‘bosfights’ organiseren, freefights met rivaliserende hooligans. In 2020 stonden 66 Antwerp-hooligans voor zulke gevechten voor de rechter. Onder hen ook een handvol supporters van Willem II. De harde kernen van Royal Antwerp FC en Willem II beschouwen elkaar als zusterclubs.

Veelzeggend: in december vorig jaar kwam het boek ‘We don’t come in peace’ uit, over vijf generaties Antwerphooligans. De eerste druk was in één dag uitverkocht.

Dekeyser: “Antwerp heeft geen al te best imago. Veel heeft te maken met Paul Gheysens, de huidige eigenaar. Hij trekt zich zich van weinig dingen iets aan. Het is his way or the highway. Antwerp gaat snel en hard omhoog. Dat maakt de traditionele topclubs natuurlijk wat bang.”

Bouwmagnaat Paul Gheysens Beeld BELGA

Sinds bouwmagnaat Paul Gheysens, een van de rijkste mannen van België, de club in 2017 overnam, is het inderdaad snel gegaan. Gheysens betaalde geen overnameprijs, maar hij nam een kleine 20 miljoen euro aan schulden over en pompte daarbovenop nog enkele tientallen miljoenen in de club.

De oude Boskuil werd grondig gerenoveerd tot een moderne arena. Binnen enkele jaren klom Antwerp op van de Tweede Klasse naar de subtop van België. Vorig jaar bereikte de club dus Europees voetbal, voor het eerst sinds 1992.

Op dit moment staat Antwerp op de 3de plaats in de Jupiler Pro League, nog een flink stuk achter Union en Club Brugge. Gheysens heeft de fans binnen afzienbare tijd Champions Leaguevoetbal beloofd.

Sloopkogel

Daar is alle vertrouwen in, want in de zakenwereld staat Gheysens bekend als een bulldozer. Flamboyant en keihard als het moet. ‘Zijn impact is vergelijkbaar met die van een sloopkogel,’ schreef Het Laatste Nieuws.

Gheysens stapt woedend de kleedkamer in na een verliespartij, ontslaat met gemak trainers of neemt een technisch directeur aan, Luciano D’Onofrio, een ex-spelersmakelaar die eerder werd veroordeeld wegens fraude en verdacht van witwassen. Ook zijn nieuwe technisch directeur Marc Overmars is geen man zonder smet. Overmars zou bij Antwerp een miljoen euro per jaar gaan verdienen, meer dan bij Ajax.

Dekeyser: “Met heel veel geld wil Gheysens zo rap mogelijk de hemel bestormen.”

Luister hieronder afleveringen van Branie, een podcast van Het Parool en Ajax Showtime, gepresenteerd door Menno Pot.