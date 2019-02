Buitenlandse media vol lof: 'Ajax loopt lichtjaren voor'

Sterker nog, de buitenlandse kranten kwamen superlatieven tekort voor het optreden van de ploeg van trainer Erik ten Hag.



Van Spanje via België en Engeland naar Duitsland en Italië. Vol lof waren de buitenlandse media over Ajax. De internationale kranten hadden één gemeenschappelijk deler: Ajax had de VAR niet mee en de Amsterdammers werden niet beloond voor het soms frivole spel.



De Belgische krant Het Laatste Nieuws ging zelfs nog een flinke stap verder in haar loftuitingen. 'Jan Mulder zal even over halftien stilletjes een beetje gestorven zijn. Hoe wreed kan de VAR zijn?', vroeg Het Laatste Nieuws zich af.



Brains en onstuimigheid

'Killing you softly... Het kille tekstboek versus de charme van het spelletje. Ajax FC verdiende zó om bij de rust op voorsprong te staan tegen een slaapwandelend Real Madrid. Wie Ajax aan het werk zag, zag dat die ploeg lichtjaren vooruit loopt op onze Belgische topclubs. De Amsterdammers hanteerden een aanstekelijke cocktail van techniek, tactiek en indrukwekkende fysiek. Van jeugd en ervaring. Van brains en onstuimigheid. Het was voetbal in zijn puurste vorm.'



Ook de Britse kwaliteitskrant The Guardian constateerde dat Ajax, dat Real Madrid een 'major scare' bezorgde, een flinke dosis pech had met de VAR. 'Real Madrid won met een beetje hulp van de videoscheidsrechter van een zeer bevlogen Ajax.'



Reuzenkansen

Hetzelfde concludeerde de Duitse tabloid Bild. 'Real mazzelt zich naar overwinning', kopte de krant. 'Ajax domineerde, schoot elf keer op doel en kreeg tot drie keer toe een reuzenkans. Zelfs na de goal van Benzema rechtte Ajax de rug. Het was pas KO na de goal van Marco Asensio in de slotfase.'