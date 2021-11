Buitenlandse media over Ajax: ‘Dankzij Haller klopte Ajax Dortmund’

Haller viert de 1-2. Beeld ANP

Na een half uur spelen werd Mats Hummels met rood van het veld gestuurd na een tackle op Antony. Die beslissing van de Engelse scheidsrechter Michael Oliver wordt niet overal in de Duitse media even goed begrepen. ‘Hummels woedend na rode grap’ kopt de Duitse krant Bild. ‘Een absurd verkeerde beslissing,’ zegt de 32-jarige verdediger zelf.

“Hummels werd weggestuurd voor een overtreding die hooguit geel verdiende,” staat er in de Spaanse krant AS.

De rode kaart voor Mats Hummels (15). Beeld EPA

Ook Der Spiegel betwist de beslissing. “Niet iedere scheidsrechter zou deze rode kaart hebben gegeven,” schrijven ze. “Hoewel Hummels de bal niet raakte, raakte hij Antony ook niet volledig. De VAR greep niet in en de beslissing bleef staan.”

Lof voor Ajax

Er is ook veel lof voor Ajax. Zo vond de BBC de zege van Ajax terecht. “Het was niet meer dan Ajax verdiende. De ploeg van Erik ten Hag ging geduldig op zoek naar de gelijkmaker en vervolgens naar de doelpunten die een ticket naar de volgende ronde opleverden.”

In Frankrijk prijzen ze voornamelijk Haller voor de overwinning. “Met name dankzij het beslissende doelpunt van Sébastien Haller aan het einde van de wedstrijd klopte Ajax Dortmund,” staat er in de Franse krant L’Équipe. “Net als twee weken geleden in de Johan Cruijff Arena vormde het aanvallende trio Tadic-Haller-Antony een blijvend gevaar voor de koortsige verdediging van Dortmund.”

De Franse sportkrant sluit af met: “Dit seizoen is het nodig om op het Amsterdamse team te letten, dat met aanlokkelijk spel alle ingrediënten heeft om in de knock-outfase opnieuw te verrassen.”