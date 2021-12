Buitenlandse media: ‘Ajax heeft een unieke groepsfase gespeeld’

‘Met 18 uit 18 heeft Ajax een unieke groepsfase gespeeld. Het deed dat bovendien met indrukwekkend voetbal, veel goals en weinig tegendoelpunten,’ schrijft Sporza. De Belgische televisiezender besteedde daarnaast ook aandacht aan de tien doelpunten van Sébastien Haller, en zag dat Sporting Ajax met hun B-elftal niet kon bijbenen.

L’Équipe is onder de indruk van de Frans-Ivoriaanse spits Haller. De Franse krant schrijft dat dit pas het eerste seizoen van Haller in de Champions League is, dat hij het miljoenenbal als ware nog aan het verkennen is, en dat hij toch al tien goals heeft gemaakt. Daarmee is hij onmisbaar voor Ajax. Verder is er aandacht voor de ‘ronddraaiende’ Antony en zijn net zo ‘levendige’ landgenoot op de andere flank, David Neres.

De verslaggever stelt dat de voorhoede van Ajax eenvoudig kon profiteren van het verzwakte elftal van Sporting, dat er defensief niet altijd goed uitzag.

C1 : L'Ajax Amsterdam, déjà qualifié, réussit le carton plein, Dortmund, déjà éliminé, sort en étrillant Besiktas https://t.co/OFydV8uwAb pic.twitter.com/7tXYauQgJd — L'ÉQUIPE (@lequipe) 7 december 2021

Erg comfortabel

Het Spaanse AS schrijft dat Ajax deze groepsfase ‘erg comfortabel’ heeft doorlopen. En dat geldt ook voor de laatste wedstrijd. ‘Hoewel Sporting een verdienstelijke wedstrijd speelde, had het toch geen schijn van kans tegen Ajax. De ploeg uit Amsterdam was veel beter, creëerde veel kansen en scoorde uiteindelijk terecht vier keer.’

Speciale aandacht is er voor Antony: ‘Hij is geëxplodeerd dit seizoen. Het winnen van de Olympische Spelen in de zomer beviel hem erg goed en dit seizoen staat hij al op zeven goals en vier assists.’

Eventjes aanzetten

Volgens het Duitse Kicker boekte Ajax een zelfverzekerde overwinning. ‘Hoewel beide teams al waren geplaatst, was daar op het veld nauwelijks iets van te zien. Na de rust werd het tempo een paar tandjes teruggeschroefd, maar Ajax zette even aan en scoorde twee keer.’