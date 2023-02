Buitenlandse jeugdspelers breken nog maar zelden door bij Ajax (ondanks flinke uitgaven). Hoe komt dat?

Ajax speurt wereldwijd volop naar talentvolle jeugdspelers, maar buitenlandse beloften breken nauwelijks door in Amsterdam. Is dat al die investeringen – in tijd en in geld – nog wel waard?

Op de laatste dag van de transferwindow vond een wisseling van de wacht plaats: Ajax nam de 17-jarige Belgische jeugdinternational Mika Godts over van KRC Genk, naar verluidt voor één miljoen euro en een doorverkooppercentage. De 22-jarige Deense middenvelder Victor Jensen vertrok op hetzelfde moment naar FC Utrecht.

Jensen maakte in 2017 – op dezelfde leeftijd als Godts – de overstap van FC Kopenhagen naar Ajax. Hij stond te boek als een van de grootste talenten van zijn land, maar in Amsterdam maakte hij de verwachtingen niet waar. Jensen speelde geregeld in Jong Ajax, werd de afgelopen jaren verhuurd aan FC Nordsjaelland en het Noorse Rosenborg, maar kwam niet verder dan vier wedstrijdjes in Ajax 1.

Ligt de lat te hoog? Is de stap van de jeugd naar Ajax 1, met Jong Ajax als tussenstation, te groot geworden? Niet als je kijkt naar de ontwikkeling die Jurriën Timber, Ryan Gravenberch en Kenneth Taylor hebben doorgemaakt, maar de talenten díe doorbreken, zijn Nederlanders.

Beduidend minder concurrentie

Er was een periode dat juist jonge voetballers uit België en Denemarken – als pubers grotendeels opgeleid op De Toekomst – Ajax een gezicht gaven, zoals Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld, Christian Eriksen, Viktor Fischer en Nicolai Boilesen. Alderweireld had het in het begin heel zwaar in Amsterdam, hij was 15 jaar en barstte van de heimwee, maar over het algemeen vonden de jongens soepel hun weg, in hun gastgezin, in de stad en op het veld. De Deen Eriksen leerde in zes weken Nederlands. De meesten van hen speelden uiteindelijk meer dan honderd duels in het eerste elftal.

Er was destijds, in het eerste decennium van deze eeuw, ook beduidend minder concurrentie in de selectie. Ajax is in 2016 een ander beleid gaan voeren. Met hogere transfersommen en salarissen haalde de club gearriveerde spelers binnen om potten te kunnen breken in de Champions League. Voor Victor Jensen was de strijd met Dusan Tadic, Quincy Promes, Steven Berghuis en Steven Bergwijn – om maar een paar concurrenten te noemen – een ongelijke.

Meer dan twintig voetballers, tussen de zestien en achttien jaar, heeft Ajax de afgelopen jaren uit het buitenland gehaald, om ze in Amsterdam de laatste stappen in hun ontwikkeling te laten maken. Daar ging niet zelden een heel traject aan vooraf, van scouting tot onderhandelingen met clubs en zaakwaarnemers, en er was soms veel geld mee gemoeid.

Miljoenen uitgegeven

Zo betaalde Ajax in 2014 de hoofdprijs voor Robert Muric. Volgens NRC, dat beschikte over het dossier Football Leaks, streken de gebroeders Lemic als zaakwaarnemers 2,4 miljoen euro netto op met de overgang van de toen 18-jarige Kroaat, die slechts twee wedstrijdjes in Ajax 1 zou spelen alvorens technisch directeur Marc Overmars de aanvaller in 2017 naar het Portugese Braga liet verkassen.

Het verhaal van Muric staat niet op zichzelf. Soms betaalde Ajax een onkostenvergoeding of een transfersom van een paar ton voor een jong talent uit het buitenland, maar geregeld liepen de kosten in de miljoenen. Overmars was een jaar bezig om de Serviër Dejan Meleg naar Ajax te halen, zo stroef verliepen de onderhandelingen met diens club Novi Sad en zijn zaakwaarnemers.

Na twee jaar bij Ajax – en niet één wedstrijd in de hoofdmacht – werd het contract van Meleg alweer ontbonden.

Harde wereld

Het is niet makkelijk om je ver van huis staande te houden in een harde wereld, waarin het vaak ieder voor zich is. Lucas Andersen, talent van Aalborg BK, keek later in een interview met het Deense dagblad Ekstra Bladet met gemengde gevoelens terug op zijn tijd bij Ajax (2012-2016). Hij was 17 toen hij zijn vertrouwde omgeving verliet.

“De moeilijkste momenten zijn als je helemaal alleen bent,” zei Andersen. “Op veel plaatsen is het niet zo gezellig als bij de Deense clubs, waar je iedereen kent en alles samen doet. Bij Ajax waren de spelers geen vrienden, en er was veel concurrentie. Er was geen ruimte voor vriendelijkheid. Veel mensen denken: hoe moeilijk kan het zijn? Maar het is gewoon verdomd moeilijk als je niet aan spelen toekomt en het op trainingen niet goed gaat. Vaak zit je alleen thuis. Natuurlijk is het prima om de eerste drie dagen op de PlayStation te spelen, maar er is meer in het leven dan dat.”

De lichtvoetige technicus Andersen speelde nog wel 37 duels in Ajax 1. En daarmee is hij een van de schaarse uitzonderingen, hoewel hij zelf – en de club – van mening is dat hij niet is geslaagd in Amsterdam.

LIJST (laatste tien jaar): Robert Muric (Kroatië), periode bij Ajax: 2014-2017, aantal duels in eerste elftal Ajax: 2 Dejan Meleg (Servië), 2013-2015, 0 Ottar Magnus Karlsson (Finland), 2013-2016, 0 Nathan Leyder (België), 2013-2017, 0 Markus Bay (Denemarken), 2013-2017, 0 Ricardo Farcas (Roemenië), 2016-2018, 0 Sebastian Pasquali (Australië), 2016-2019, 0 Szabolcs Schön (Hongarije), 2017-2019, 0 Olivér Horváth (Hongarije), 2017-2018, 0 Mateusz Gorski (Polen), 2017-2019, 0 Victor Jensen (Denemarken), 2017-2023, 4 Dominik Kotarski (Kroatië), 2017-2022, 0 Nicolas Kühn (Duitsland), 2018-2020, 0 Saku Ylätupa (Finland), 2017-2019, 0 Leo Thethani (Zuid-Afrika), 2017-2020, 0 Dean Solomons (Zuid-Afrika), 2017-2020, 0 Dennis Johnsen (Noorwegen), 2017-2020, 5 Danilo Pereira Da Silva (Brazilië), 2017-2022, 13 Alex Méndez (Verenigde Staten), 2019-2021, 0 Giovanni Manson Ribeiro (Brazilië), 2020-2023, 0 Eskild Munk Dall (Denemarken), 2020 -2022, 0 Jeppe Kjær (Denemarken), 2020-2023, 0 Christian Rasmussen (Denemarken), 2019-2024, debuut gemaakt in Ajax 1 Kristian Hlynsson (IJsland), 2020-2026 Jan Faberski (Polen), 2022-2025 Mika Godts (België), 2023-2025

Luister onze Ajaxpodcast Branie: