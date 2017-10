Buitenboys moet familie Nieuwenhuizen alsnog betalen

Dit is een deel van het geld dat de club heeft opgehaald met een benefietwedstrijd voor Nieuwenhuizen. De grensrechter werd in december 2012 mishandeld door spelers van de bezoekende club Nieuw Sloten uit Amsterdam. Hij overleed een dag later.



Met een benefietwedstrijd wilde de club de grensrechter herdenken en het gezin financieel ondersteunen. Aan de partij deden onder meer oudgedienden Giovanni van Bronckhorst, Dennis Bergkamp, Ben Wijnstekers en Pierre van Hooijdonk mee. Er werd ruim 50.000 euro opgehaald, waarvan 42.000 euro voor de familie bedoeld is.



Van dat bedrag moest de familie Nieuwenhuizen ruim vier jaar na dato nog steeds ruim 20.000 euro krijgen. Het resterende bedrag zou worden uitgekeerd als de zoons van de grensrechter uit huis zouden gaan en dat is nu het geval. Omdat Buitenboys weigerde te betalen, stapte de familie naar de rechter.



Afspraken

Volgens Buitenboys heeft de toenmalige voorzitter afspraken gemaakt over het geld zonder toestemming van het clubbestuur. De akte, waarin wordt genoemd dat de nabestaanden recht hebben op de opbrengst van de benefietwedstrijd, is volgens de club daarom niet rechtsgeldig.



Daar is de voorzieningenrechter het niet mee eens. 'Het is niet gebleken dat de overige bestuursleden zich op enig moment hebben verzet tegen de inspanningen van de voorzitter rondom de (afwikkeling van de) benefietwedstrijd. De nabestaanden mochten er daarom op vertrouwen dat de voorzitter bevoegd was om zorg te dragen voor de financiële afwikkeling,' oordeelt de rechter.