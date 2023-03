Buitenbeentje Wout Weghorst voetbalt niet voor het geld

Beeld Artur Krynicki

Een 8 voor Wout Weghorst

Wat ik niet wist, of niet had opgeslagen aan de ­geheugenkant van mijn brein, was dat Wout Weghorst niet voetbalt voor het geld. Natuurlijk verleent het miljoenensalaris bij Besiktas en/of Manchester United status, maar de vader van de spits zit niet alleen in de rvc van FC Twente omdat hij zo’n slimme bestuurder is. ­Ergens op internet vond ik een jaaromzet van 850 miljoen euro van Avia, het brandstofbedrijf van de familie Weghorst. Tevens zag ik dat in L’Équipe Wouts hbo-opleiding sportmanagement werd vermeld. En weer ergens anders op het wereldwijde web vond ik een klacht van Wout dat hij altijd een buitenbeentje was geweest, gespeend van vriendschappen. Tot overmaat van ramp, in de voetbalwereld dan, schijnt Wout boeken te lezen. Deze feiten namen Wout meteen voor me in. Ik hoop dat hij scoort vanavond, zonder te huilen.

Wout Weghorst ontvangt dan wel een miljoenensalaris bij Manchester United, voor het geld hoeft hij het niet te doen.

