Brons op het omnium: de mooiste plak van allemaal voor weifelaar Kirsten Wild

Wat was ze weer zenuwachtig geweest. Kirsten Wild zag het na de afvalrace op het omnium, het derde onderdeel van vier, helemaal misgaan op de slotdag van de Olympische Spelen. Weer zou ze geen medaille halen op het enige toernooi waar ze nog nooit op een podium was geëindigd, schoot het door haar hoofd.

Maar een uur later kon de dolblije Wild (38), na 34 andere medailles, dan tóch een olympische plak omhangen. Na een goede puntenkoers, het voerde onderdeel van het omnium, was er brons voor Wild. “Het voelt alsof ik heb gewonnen,” zei ze.

Toen Wild in de afvalrace, waarbij elke twee rondes de laatste in de wedstrijd afvalt, een fout maakte, sloeg ze zichzelf letterlijk voor de kop. Daar verloor ze goud, maar daar verloor ze ook een podium, dacht ze.

Pas na heel veel oppeppende woorden van de coaches Tim Veldt en Adriaan Helmantel en haar vriend via de telefoon geloofde ze toch weer in zichzelf. “Ze zeiden: je kunt het, dit is waarvoor je hebt getraind. En ik dacht ook wel: ik ben nog fris en de rest is moe geworden.”

Valpartij in koppelkoers

Voor Wild was het brons een mooie toevoeging aan haar rijke carrière, waarin ze acht keer wereldkampioen werd. Het coronajaar verteerde ze maar moeizaam. Ze raakte geblesseerd en kreeg corona. De ziekte hakte erin. Lang kon ze maar een uurtje per dag trainen. Zou het nog goed komen? vroeg ze zich meermaals af. Wilde ze überhaupt nog door?

In Tokio bleek ze toch in vorm te zijn. Samen met Amy Pieters leek ze vrijdag goed op weg in de koppelkoers, maar door een valpartij verdampten hun kansen. Twee dagen later kon ze op het omnium eindelijk al haar zesde plekken vergeten, klasseringen die ze op de Spelen in Londen en Rio had behaald. “Het is het allemaal waard geweest,” zei ze na afloop.

Het toernooi was voor haar ook een soort afsluiting, want hoelang ze nog door blijft fietsen, weet ze nog niet. Tokio was de stip op de horizon waar ze nog niet voorbij keek. In elk geval dient ze haar contract bij haar wegploeg uit. En daarna, wie weet, maar de Spelen van Parijs in 2024 zijn te ver. “Ik weet in ieder geval wel dat dit mijn laatste omnium was. Dat gaat me niet nog eens lukken. Het kost me te veel jaren van mijn leven.”