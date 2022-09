Broer Ajaxtrainer Schreuder ziet geen reden speelwijze te veranderen: ‘Daar heb je de spelers niet voor’

Remko Pasveer kon ondanks acht reddingen Ajax niet behoeden voor een nederlaag tegen Liverpool. Beeld Getty Images

Groot Ajaxfan en radio-dj Frank van der Lende ging er na zeven wedstrijden winst op rij goed voor zitten. Samen met zijn broer maakte hij van de televisie een soort altaar, met Ajaxshirts, - sjaals en -tasjes. “Dat is bijgeloof van mijn broer. Mensen vragen daarom wel eens hou oud mijn broer is. 36, zeg ik dan. Ajax doet de de gekste dingen met je. En het bijgeloof mocht baten, tot de 88ste minuut.”

In die minuut kreeg Ajax in de Champions League tegen Liverpool in de Champions League de deksel op de neus. De Amsterdammers hielden lang stand, maar bezweken in de slotfase onder de aanhoudende druk van de Engelse topclub: 2-1.

Van der Lende waakte vooraf al voor overmoed. “Dat vond ik gevaarlijk. Ajax zou in topvorm zijn en Liverpool wankelen. Maar het is gewoon een goede ploeg. Ajax zou niet in de top 5 van de Premier League eindigen, hoor.”

‘Niet on-Ajax gaan spelen’

‘Trotse’ broer van Ajaxtrainer Alfred Schreuder, Dick Schreuder, zegt het niet zoveel dat Liverpool het de afgelopen wedstrijden lastiger heeft gehad. “Dat zegt niks over de goede spelers die ze hebben en kunnen inbrengen. In de slotfase brengen ze nog Núñez en Firmino.”

Ajax hield ondanks de hoge druk van de Engelsen halsstarrig vast aan de tactiek om vanuit achteruit op te bouwen. Met die speelwijze lukte het echter nauwelijks om de creatieve mensen voorin aan de bal te krijgen. Desondanks vindt Schreuder niet dat zijn broer de tactiek had moeten omgooien. “Je moet iets langer de bal in de ploeg houden, maar Liverpool staat bekend om zijn pressing en intensiteit, dat deden ze goed. Je moet ook niet on-Ajax gaan spelen met de lange bal. Daar heb je de spelers ook niet voor. Dat werkt niet met Kudus, Bergwijn en Tadic voorin.”

Pasveer was aan Ajaxzijde de man van de wedstrijd. De 38-jarige doelman hield zijn ploeg lang op de been met acht reddingen. “Dat hij veel in beeld was, zegt alles over het wedstrijdbeeld,” zegt Schreuder.

3 - @AFCAjax attempted just three shots against Liverpool tonight, their lowest tally in a single Champions League match since Opta analyses the competition in full detail (2003-04). Toothless. pic.twitter.com/lCLYJOTDWY — OptaJohan (@OptaJohan) 13 september 2022

‘Taylor kan balvaster zijn’

Ook Kiki Musampa, Champions Leaguewinnaar met Ajax in 1995, zag dat Ajax vanaf het begin moeite had om onder de druk uit te voetballen en het eigen spel te spelen. “De 1-0 was te verwachten. Daarna reageerde Ajax goed, herpakte zich en bleef proberen te voetballen.”

Dat Ajax onder de druk probeerde uit te voetballen, vindt Musampa juist een kenmerk van het Ajaxspel. “Ook deze ploeg kan dat. Dat hebben ze al laten zien. Het was ook niet dusdanig dat ze cruciale fouten maakte in de opbouw. Het lastige was de hoge druk van Liverpool, met de wetenschap dat ze achterin kopsterker zijn en de duels winnen.”

Volgens Musampa heeft een aantal speler wel een voldoende gehaald, maar kijkt hij liever naar spelers die iets tekort schoten. “Rensch had veel moeite: met de snelheid van de tegenstander en positioneel. Taylor kan wat balvaster zijn in zulke wedstrijden. Balbezit is heilig in wedstrijden waar je constant onder druk staat.”

‘Eredivisie komt goed’

Oud-Ajacied Musampa ziet geen reden tot paniek na de nederlaag. “Het verschil was niet heel groot. Je had nog de kans op de 1-2 en dan denk ik niet dat je ’m nog verliest. Van deze wedstrijd kun je leren. Thuis zijn we sterker, dus overwintering in de Champions League is nog steeds mogelijk.”

Schreuder zag in het duel tegen Liverpool dat Ajax nog aan het groeien is. “Er zijn veel mutaties geweest, veel goede spelers zijn weggegaan. Om dan tegen zo’n ploeg te spelen, daar moet je even doorheen. Dat je er even niet onder uit kan voetballen, is geen schande.”

Ook Ajaxfan Van der Lende ziet de toekomst van Ajax nog steeds rooskleurig in. “Het is een heerlijk team. Kudus schoot ‘m fantastisch binnen. Ik ben nog benieuwd naar Ocampos en Conceição en ik hou van grote spelers als Lucca. En ik ben een zeer groot fan van Pasveer. Hij is de beste keeper van Nederland,” zegt Van der Lende. “De eredivisie gaat goed komen, omdat PSV zo dom is geweest door geen tweede goede spits te kopen. In de Champions League is Napoli goed. Het enige leuke is dat als Ajax derde wordt, ze Ten Hag weer tegen kunnen komen.”