Brobbey wil niet verlengen en gaat Ajax verlaten: ‘Moeilijk te accepteren’

Brian Brobbey tijdens de wedstrijd tegen FC Twente, in december vorig jaar. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Directeur voetbalzaken Marc Overmars zegt dat de club er alles aan heeft gedaan de Amsterdammer langer aan zich te binden, maar dat het simpelweg niet is gelukt. “Hij heeft ervoor gekozen om na de zomer ergens anders te gaan spelen. Dat is heel moeilijk te accepteren, maar het is zijn beslissing.”

Brobbey maakte eind oktober thuis tegen Fortuna Sittard voor het eerst zijn opwachting in de hoofdmacht van Ajax. Dat debuut luisterde hij meteen op met een doelpunt. Vorige week maakte de jeugdinternational als invaller tegen Willem II een belangrijke goal in de slotfase, waardoor Ajax ontsnapte aan puntenverlies.

Waar Brobbey zijn carrière gaat vervolgen is nog onduidelijk. “Voorlopig staat hij nog een paar maanden bij ons onder contract,” zegt Overmars. “Als de trainers hem nodig hebben, zullen ze een beroep op hem doen.”

Brobbey speelt zijn wedstrijden vooral voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Met zestien doelpunten in 29 wedstrijden loopt hij daar ruim één op twee.