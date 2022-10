Brobbey speelde zo goed dat hij zich een uitspraak permitteerde waarover Schreuder zou kunnen vallen

Beeld Artur Krynicki

Een 9 voor Brian Brobbey

“Hugo Borst? Wie is dat?” zullen we de komende weken nog vaak gebruiken. Brobbey maakte bij ESPN een gebbetje zonder er zelf in schaterlachen over uit te barsten. Misschien was het geen gebbetje. Hij speelde zo goed dat hij zich een uitspraak permitteerde waarover Schreuder zou kunnen vallen mocht hij willen bewijzen ‘geen softie’ te zijn. “Vorige week twee doelpunten, nu weer: ik denk niet dat de trainer me er nu zomaar uit mag halen,” aldus Brian. Hij deed bij het eerste doelpunt denken aan Haaland die zaterdag na een hele verre uittrap van zijn keeper, de centrale verdediger van Brighton opzijzette als een zak kippenveren. Brobbey deed net zoiets met Adewoye. Gebruikmaken van je lichaam noemen ze dat. Voetballers doen niet anders, maar van een sterke spits zeggen ze het altijd. “Hij maakte goed gebruik van zijn lichaam.”