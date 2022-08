Brobbey had kwartier nodig om te bewijzen dat hij bij Ajax de enige echte aanvalsleider is

Ajacied Brian Brobbey in duel met Fortunaspeler Dimitrios Siovas in het met 3-2 gewonnen uitduel. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Na zijn trefzekere debuut tegen Fortuna twee jaar geleden en twee goals tegen Utrecht eerder dit jaar heeft Brobbey ook zijn derde periode in Ajax 1 doeltreffend ingeluid. Met zijn optreden stelt hij Ajaxtrainer Alfred Schreuder meteen voor zware keuzes.

Als huurling was hij in nog geen vierhonderd minuten zeven keer trefzeker, waaronder ook tegen PSV (2-1) en in de slotminuten tegen NEC (0-1). Daarop besloot Ajax ondanks veel morele weerstand en gesteggel met Brobbey’s zaakwaarnemer, de transfervrij vertrokken speler voor een kleine twintig miljoen euro terug te halen.

Dat bedrag was overigens geen garantie voor een basisplaats, aangezien Schreuder recordaankoop Steven Bergwijn op links, leider Dusan Tadic in de as en de op tachtig miljoen ingeschaalde Antony op rechts heeft staan. “Ik had hem het liefst eerder erbij gehad, omdat hij nu toch weer een lichte achterstand heeft,” zei Schreuder na Brobbey’s comeback in Oostenrijk. “Zijn power, zijn kracht... Er gebeurt wat als hij op het veld staat. Hij krijgt niet voor niets nummer 9. We hebben het volste vertrouwen in hem.”

De prijs, het rugnummer en de kwaliteiten garandeerden niet dat Brobbey zich meteen in het elftal zou nestelen. Daarvoor is de concurrentie te groot en zijn fitheid nog te veel een thema. In clubverband speelde hij nog geen officiële wedstrijd vol. In de apotheose tegen Vitesse vorig seizoen maakte hij de meeste minuten, 79 om precies te zijn, in een wedstrijd die bovendien nergens meer om ging. Zijn loopbaan mag dan nog pril zijn, maar Brobbey reeg niet alleen doelpunten, maar ook blessures aaneen.

Luxeprobleem

Dat wist oud-trainer Erik ten Hag en dat weet ook Schreuder. “We gaan heel goed kijken wat het beste voor hem is. Hij is niet gewend basisspeler te zijn bij een profclub. Het is onze taak hem uit te leggen wat dat betekent en begrip te kweken. Er zit een plan achter. Aan het eind van het seizoen moet Brian topfit zijn. Wij bepalen daarin zijn programma en speeltijd. Natuurlijk heeft hij wedstrijden nodig, maar dat moet fysiek wel kunnen. Daar ben ik heel duidelijk in. Dat weet hij.”

Daarmee leek Schreuder tijdens het trainingskamp ook de angel uit het luxeprobleem in de aanval te halen. Maar de eredivisie is pas een ronde oud en de coach weet dat al dat doseren met zijn goudhaantje wel eens knap lastig kan worden. Dik een kwartier had Brobbey nodig om te bewijzen dat hij de enige echte aanvalsleider is voor en van Ajax.

Niet dat Tadic niet als aanspeelpunt kan fungeren. Integendeel. Tegen Fortuna leidde het echter vooral tot trechtervoetbal en gebaarde Antony meer dan eens dat hij een open baan naar de spits miste om door te kunnen voetballen. Na rust voetbalde Ajax met Brobbey (en Davy Klaassen) een stuk makkelijker. Qua afstemming leek het er ineens weer op.

Toen werd ook duidelijk dat Brobbey veelzijdiger is dan Tadic. Door continu te loeren op zijn kans en positie te kiezen voor de goal, waar de captain zich meer laat uitzakken, en door ook in de diepte aangespeeld te kunnen worden en met zijn snelheid en kracht zijn ploeg lucht te kunnen geven .

Afmaker en aangever

De explosieve Brobbey, die Devyne Rensch de 2-1 liet aantekenen en zelf de belangrijke 3-1 binnenramde op aangeven van Tadic, werd, na Zlatan Ibrahimovic (2001 en 2002) en Dennis Rommedahl (2010), de derde Ajaxinvaller deze eeuw die als afmaker én aangever fungeerde.

“We weten wat Brian kan en gelukkig hebben we een heel brede selectie,” zei Schreuder, die nog erkende dat zijn startformatie ondanks een goede trainingsweek niet uit de verf kwam. “Brian wordt steeds fitter. Hij kan nu het eerste uur spelen of invallen. Hij traint hard. Hopelijk kan hij snel meer minuten maken.”

Daar zal ook bondscoach Louis van Gaal op hopen. Die stelde al dat de jeugdinternational in beeld is voor de selectie voor het WK. Daaraan voorafgaand wacht nog de Champions League, waar Brobbey na het kampioenschap al hardop van droomde met Ajax. Daar heeft hij, mits hij fit blijft, steeds meer reden toe nu hij zich meteen alweer een belangrijke schakel in het team heeft getoond.