Brobbey en Tadic maken fout Tagliafico ongedaan

Zonder de geschorste André Onana en Ryan Gravenberch, de niet-speelgerechtigde Sébastian Haller en de geblesseerde Noussair Mazraoui miste Ajax vier basisspelers in het uitduel met Lille in de eerste knock-outronde van de Europa League.

Hoe ving coach Erik ten Hag de afwezigheid op van André Onana, Sébastian Haller, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui op?

Op de meest logische manier. Op het doel stond Maarten Stekelenburg, rechtsachterin Devyne Rensch en Daley Blind kwam op het middenveld te spelen zodat Lisandro Martinez zijn positie in het hart van de defensie kon overnemen. In de spits nam Dusan Tadic de rol van aanvalsleider over van Haller, op die positie speelde de Servische aanvoerder ook in het succesvolle seizoen in de Champions League twee jaar geleden. De flanken werden bezet door de sambaspelers David Neres en Antony.

Werden de vier basisspelers gemist?

Nauwelijks. Ajax leek gewaarschuwd voor de countermachine Lille, waarvan vorig jaar in de Champions League nog relatief eenvoudig werd gewonnen (3-0 en 0-2). In de eerste helft was het spel zeer geconcentreerd, verstandig en risicomijdend. Een typisch eerste duel in een Europees tweeluik waarin beide ploegen absoluut geen tegentreffer willen incasseren. Zo schoot Antony als eerste Ajacied in de 23ste minuut voor het eerst op het vijandelijke doel. Van Lille kwam helemaal geen gevaar. Stekelenburg zag amper tegenstanders tot Tagliafico leed aan concentratieverlies en de bal te kort terugspeelde. Weah strafte het meteen af met de 0-1. De Argentijn maakte zijn fout goed nadat een overtreding op hem werd gemaakt in het vijandelijke strafschopgebied. Dusan Tadic benutte de penalty.

Kwam er dan helemaal geen gevaar van Lille?

Amper. De ploeg van trainer Christophe Galtier staat bovenaan in de Franse competitie, maar daar was donderdagavond weinig van te zien. De kracht van de ploeg zit in de gesloten verdediging, in januari en februari kreeg Lille in tien uur speeltijd geen enkele tegentreffer. Ajax kreeg zonder groots te spelen vooral na rust genoeg kansen en benutte er twee: na de strafschop van Tadic scoorde Brian Brobbey na een pass van Davy Klaassen. In competitieverband scoorde Lille slechts 42 keer in 25 wedstrijden. Het zegt veel over de behoudende speelstijl van de koploper van Frankrijk.

En oud-Ajacied Sven Botman, hoe speelde hij tegen zijn voormalig ploeggenoten?

Onopvallend, en dat is voor een verdediger meestal een fijne constatering. De boomlange verdediger bleef op eenvoudig op de been als onderdeel van de gesloten formatie van Lille. Degelijk maakte hij de 90 minuten vol. Aan de doelpunten van Tadic en Brobbey kon hij niks doen.

