Brobbey bewijst veel meer te zijn dan een supersub

Brobbey viert zijn 0-1 tegen AZ. Beeld ANP

Brian Brobbey heeft gevoel voor timing. De openingstreffer tegen AZ is zijn derde goal op rij — na de openingsgoal bij PSV en de winnende bij NEC — die een cruciale rol in de titelrace speelt. Maar buiten de goal om maakte de jonge spits op meerdere manieren indruk in het topduel.

Vier acties tegen AZ illustreren waarom de RB Leipzig-huurling klaar is voor een grotere rol dan aanvallend breekijzer in slotfases.

Minuut 4: duelkracht zet de toon

Dat Brobbey over de nodige fysieke kracht beschikt, is een understatement. Toch lijkt het voor zijn bewakers altijd weer even wennen dat een jongen van 20, die niet per se lang is (1,80 meter), zó sterk is.

Beeld Screenshot ESPN

Zo ook voor Pantelis Hatzidiakos. Voorafgaand aan zijn eerste balcontact van de wedstrijd, neemt Brobbey zijn karakteristieke houding in. Met een laag zwaartepunt draait hij zijn rug in de directe tegenstander en strekt hij zijn arm in de borstkas van Hatzidiakos uit. Nog voordat de bal arriveert, heeft Brobbey met dit draai- en duwwerk al twee meter terreinwinst geboekt. De Griekse centrumverdediger ziet zich genoodzaakt een overtreding te maken — waarvoor niet gefloten wordt.

Hoewel Brobbey hier niet de vrije trap meekrijgt, zal dit eerste duidelijk gewonnen duel later van grote impact zijn in de wedstrijd.

Minuut 5: diepgang op de flank

Omdat in de 4-4-2-ruit waarin Ajax tegen AZ aantreedt geen plek is voor vleugelaanvallers, moeten de twee diepste spitsen geregeld zorgen voor dreiging aan de zijkant. In de vijfde minuut laat Brobbey zien dat hij de tactische herkenning bezit om het juiste moment voor een flankenactie te spotten.

Beeld Screenshot ESPN

Op het moment dat AZ-rechtsback Yuki Sugawara uitstapt op linkshalf Kenneth Taylor, wijkt Brobbey uit naar de flank. Een actie waarvoor Brobbey bijna wordt beloond, wanneer Dusan Tadic direct op hem doorkaatst. De jonge spits staat alleen een stap buitenspel, waardoor de daaropvolgende monsterkans niet telt.

Beeld Screenshot ESPN

Toch is ook deze actie van Brobbey van nut voor later in het duel. Waar Hatzidiakos in de vierde minuut al een keer werd weggezet in een rechtstreeks fysiek duel, is hij Brobbey ditmaal kwijt op snelheid. Het levert een lastig dilemma op voor de verdediger. Want vangt hij de Ajaxspits proactief en agressief op, dan riskeert hij dat Brobbey hem op snelheid klopt in zijn rug. Maar geeft Hatzidiakos hem te veel ruimte bij het eerste balcontact, dan zal Brobbey keer op keer de bal diep aannemen in en rond het Alkmaarse strafschopgebied.

Minuut 16: in één flits van ‘targetman’ naar sprinter

De indrukwekkendste actie van Brobbey van de gehele middag vindt na een kwartier spelen plaats. Wederom overweldigt hij Hatzidiakos op pure fysieke kracht voorafgaand aan zijn aanname. Terwijl hij dit doet, kruist Tadic voor zijn neus langs. Vanuit het duel met Hatzidiakos kaatst Brobbey de bal door naar zijn aanvoerder.

Beeld Screenshot ESPN

Meteen na deze kaats kruist Brobbey op volle snelheid achter spitsenpartner Sébastien Haller langs.

Beeld Screenshot ESPN

In de rug van Hallers oorspronkelijke bewaker Bruno Martins Indi komt Brobbey vrij. Dat deze actie geen grote kans of goal oplevert, valt te wijten aan de voorzet van Nico Tagliafico die niet op maat is.

Minuut 42: uitmuntende timing en dito explosie leveren goal op

Door de enorme duelkracht van Brobbey besluit bewaker Hatzidiakos gaandeweg de eerste helft dat hij toch liever gokt op de snelheid van de jonge Ajacied, dan op één-op-éénduels met de spits. Daardoor krijgt Brobbey een paar stappen vrijheid, op het moment dat Taylor aanlegt voor een dieptepass.

Beeld Screenshot ESPN

Die paar stappen ruimte zijn genoeg voor Brobbey. Met een enorme startsprint schiet hij weg uit de rug van Hatzidiakos, waarna hij de bal over de uitgekomen AZ-doelman Vindahl lobt.

Beeld Screenshot ESPN

Het doelpunt is de beloning voor een ijzersterke helft van de jonge spits, die tegenover een serieuze ploeg laat zien meer te zijn dan een nuttige wisselkracht.

