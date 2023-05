Brobbey baalt van verloren finale: ‘Als Bergwijn omdraait dan maakt hij die bal gewoon’

Beeld ANP

Brobbey speelde een opvallende rol in de finale. Hij leek Ajax naar 2-0 te schieten maar raakte de paal. “Ik hoorde net van Kenneth Taylor dat Steven Bergwijn de bal er nog in had kunnen schieten. Maar hij was al op weg om mij te feliciteren. Dit was balen.”

Dat erkende Bergwijn na afloop. “Ik liep al naar hem toe: ik zag hem Joël Drommel (PSV-doelman, red.) uitkappen dus ik dacht dat-ie erin ging. Maar aan zijn gezichtsuitdrukking zag ik dat-ie er niet in ging.”

Brobbey miste ook een strafschop. Hij schoot de bal hoog over in de penaltyserie. Ajax strijdt de komende weken verder om de tweede plaats van de Eredivisie. De club moet daarvoor een achterstand van 3 punten op PSV goedmaken. “Dat moeten we halen,” zei Brobbey. “We willen in de Champions League voetballen.”

Wat een kans! Brian Brobbey omspeelt Joël Drommel, maar schiet op de paal 😳 #ajapsv pic.twitter.com/7nETQPMCTU — ESPN NL (@ESPNnl) 30 april 2023

Heitinga houdt ‘klotegevoel’ over

Ajaxtrainer John Heitinga stapte met een somber gezicht de perskamer in De Kuip binnen. “Ik neem hier met een klotegevoel plaats. Deze komt wel even aan.”

Heitinga was wel trots op de inzet van zijn ploeg. De kritiek van veel mensen op het gedrag van de spelers van beide elftallen op het veld, had hij nog niet gehoord. “Dat moet ik eerst terugzien. Als er dingen onacceptabel zijn, zal ik mijn jongens daarop aanspreken,” aldus Heitinga. “Maar je moet je ook niet de kaas van het brood laten eten. Na de 3-0-nederlaag van vorige week tegen PSV heb ik nu wel een winnaarsmentaliteit gezien. Je moet voor elkaar willen strijden. Als trainer wil je dat je jongens voor elkaar vechten en voor elkaar opkomen.”

Vechtmachine

Middenvelder Davy Klaassen, die Ajax als team zag spelen, kreeg ook vragen over de opgefokte sfeer in het veld. “Ik begrijp wel dat mensen dat zo zien. En misschien zijn er wel dingen die soms te ver gaan, maar daar moeten we een balans in vinden,” aldus Klaassen. “Zo’n seizoen als dit helpt niet mee. Vorige week verloren we in Eindhoven op basis van strijdlust. Nu gingen we het veld in met het idee: dat gaan we nu niet laten gebeuren. Je merkt dat je daarmee wel in een wedstrijd kan komen. Ik denk dat Ajax altijd een vechtmachine moet zijn. Ook in de goede jaren was dat onze kracht.”

Ajax moet zich nu richten op het restant van de competitie, waarin het nog als tweede, derde maar ook als vierde kan eindigen. Klaassen: “Dit zal wel even een paar dagen pijn doen, maar dat is niet anders. We kunnen wel in de put gaan zitten, maar we moeten toch weer naar de komende wedstrijd tegen AZ kijken. We gaan voor de tweede plaats.”