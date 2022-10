Britse media over nederlaag Ajax: ‘Liverpool heeft geluk gehad met de loting’

The Guardian: ‘Na slechts 128 seconden raakte Berghuis de paal. Daar had hij meer mee moeten doen.’ Beeld MAURICE VAN STEEN/ANP

‘Liverpool heeft zich met nog één wedstrijd te gaan verzekerd van de knock-outfase. Ondanks een slechte vorm bij uitwedstrijden en blessureproblemen werd Ajax uiteindelijk makkelijk opzij gezet,’ schrijft The Guardian. Toch had de wedstrijd volgens de Britse krant ook anders kunnen lopen. ‘Na slechts 128 seconden raakte Berghuis de paal. Daar had hij meer mee moeten doen.’

Ook daarna kreeg Ajax nog enkele mogelijkheden op de openingstreffer. ‘Berghuis krulde de bal net naast, Sánchez schoot van 22 meter recht op Alisson en Brobbey brak door via de rechterkant en gaf knap voor op Tadic, maar de aanvoerder wist de kans in vrijstaande positie niet te verzilveren. Alexander-Arnold was net op tijd om de krachtige inzet te blokkeren,’ aldus The Guardian. ‘Na de 0-1 vloeide het geloof direct weg bij zowel de spelers als supporters van Ajax.’

De BBC schrijft dat ‘hoewel Liverpool niet in goeden doen was, vooral in de eerste helft, de kwaliteiten en het gogme uiteindelijk boven kwamen drijven. Het had ook anders kunnen lopen als Ajax een van de twee grote kansen voor de goal van Salah had afgemaakt.’

Vijftien tegendoelpunten

The Daily Mail zag de dreiging van Ajax volledig verdampen nadat ze hadden verzuimd om een van de eerste kansen af te maken. ‘Ajax mag dan wel bovenaan staan in de competitie, maar na de 6-1 nederlaag ten Napoli en vier tegengoals in Italië, krijgen ze er nu vijf tegen in het tweeluik met Liverpool.’

De dreiging van Ajax was in het begin wel degelijk daar, schrijft de tabloid. ‘Het spel van Ajax is ondanks de veelheid aan spelers en coaches die komen en gaan onveranderd en in het dominante begin was de ploeg leuk om naar te kijken. Het ontbrak in de afwerking en dat was voor het eerst bij Berghuis te zien. Na de 0-3 was Ajax alleen nog aanwezig via het geluid op de tribunes.’

Pasveer

Tabloid The Sun schrijft: ‘In een luidruchtige Johan Cruijff Arena won Liverpool gemakkelijk van een wanhopig slecht Ajax.’ De krant vindt dat Liverpool geluk heeft gehad dat het Ajax en Rangers FC heeft geloot. ‘Het feit dat Ajax 15 tegengoals heeft geïncasseerd en Rangers 19, zegt genoeg. Misschien had het nog lastig kunnen worden als Ajax een van de eerste kansen had afgemaakt.’

Het medium gaat ook nog in op de eerste goal van Salah, waarbij Pasveer werd geklopt door een stift. ‘Pasveer werd voor de wedstrijd gevraagd hoe het veld erbij lag na een rave in het stadion zaterdag. Pasveer grapte dat hij niet naar het muziekfeest was gegaan, maar hij danste wel zonder reden van zijn lijn en nodigde daarmee Salah uit om direct te schieten.’