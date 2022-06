Brian Brobbey wil snel terug naar Ajax: ‘Ik hoop en denk dat het lukt’

Het EK met Jong Oranje of het WK met het Nederlands elftal? En meldt hij zich straks weer in Amsterdam of toch bij RB Leipzig? Brian Brobbey (20) wacht het geduldig af.

Brian Brobbey is deze week de grootste blikvanger bij Jong Oranje. Na een half jaar waarin hij Ajax als huurling aan zeven – veelal cruciale – goals en daarmee ook de landstitel hielp, is iedereen benieuwd naar de bestemming van het goedlachse toptalent. En dan niet zozeer naar het vakantieoord waar hij na de laatste interlands neerstrijkt (Brobbey overweegt de batterijen ‘gewoon’ in Amsterdam op te laden tussen familieleden), maar meer naar de club en Oranjelichting die hij komend seizoen zal vertegenwoordigen.

Zo weet Brobbey, afgelopen vrijdag goed voor twee doelpunten tegen Jong Moldavië (0-3), dat hij in beeld is voor het WK in Qatar met het grote Oranje. Nog voor bondscoach Louis van Gaal zijn naam afgelopen week expliciet noemde, kreeg Brobbey al een belletje van assistent Danny Blind. “Hij zei dat ik goed bezig ben en dat als ik mijn best blijf doen, mijn kans zeker gaat komen.”

De Amsterdammer vertrouwt op zijn kwaliteiten en maakt geen ongeduldige indruk. Bovendien, stelt hij, treft hij bij Jong Oranje vrienden, teamgenoten en spelers met wie hij al twee keer Europees goud veroverde als Onder 17-speler. Of hij Jong Oranje niet is ontgroeid? “Nee, misschien lijkt dat zo omdat we in onze kwalificatiepoule tegen veel kleine landen spelen, maar op een EK speel je tegen Duitsland of Frankrijk. Daar lopen ook topspelers. Als we het EK halen, heb ik daar mijn aandeel in. En als ik niet meega naar het WK, wat natuurlijk kan, ga ik mijn best doen op het EK.”

Jong Oranje wil zich deze week tegen Gibraltar (dinsdagavond) en Wales (zaterdag) verzekeren van deelname aan dat EK. Brobbey: “Ik denk niet dat dat een probleem wordt, nee. Het belangrijkste is dat we beide duels winnen. Dan zijn we groepswinnaar.”

Contact met Leipzig

De vraag is ook of hij zich als speler van Ajax of van Leipzig kan opmaken voor een eindtoernooi. Brobbey hoopt vurig dat Ajax hem weer permanent inlijft, nadat hij een jaar geleden transfervrij was overgestapt naar de Duitse topclub. “Contact met Leipzig is er wel. Ze belden om me te feliciteren met de landstitel. Ik heb ze gezegd dat ik het liefst bij Ajax blijf. Dat begrepen ze. Ze zeiden dat ze daarvoor openstonden, maar dat ik eerst met Ajax moest praten en niet voor niets terug kan.”

De onderhandelingen over een transfersom zijn gaande. Klaas-Jan Huntelaar, in het voorjaar toegevoegd aan de technische organisatie van de club, liet al weten dat Ajax er alles aan doet om de aanvaller aan boord te houden. “Eerlijk gezegd ken ik de stand van zaken niet,” zegt Brobbey zelf. “Ik denk dat ze bezig zijn, maar verder hoor ik niks. Het liefst meld ik me in de voorbereiding meteen bij Ajax. Ik weet alleen niet of het lukt, maar ik hoop en ik denk van wel.”

Dat goede gevoel vloeit ook voort uit een ander telefoontje, van de kersverse Ajaxtrainer Alfred Schreuder. “Hij heeft me gebeld om te laten weten dat hij me er erg graag bij houdt. Ik weet dat iedereen positief over hem praat. Van Dusan Tadic en Daley Blind hoorde ik goede verhalen. Hij was natuurlijk de assistent van Erik ten Hag in 2019. In die tijd heb ik nog een paar keer onder hem getraind. Hopelijk kan Ajax de lijn doortrekken onder hem. Ik hoop dat ik daarbij ben, want ik wil heel graag in de Champions League mooie dingen laten zien.”